ఆ రాశి వారికి నేడు ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం- వ్యాపారంలో కొత్త అవకాశాలు!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 12, 2026 at 12:00 AM IST

Horoscope Today May 12th 2026 : 2026 మే 12వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ప్రతి నిర్ణయం ఆచి తూచి తీసుకోవాలి. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. బంధువుల్లో కొందరి ప్రవర్తన మిమ్మల్ని బాధిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్య సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. గురు దక్షిణామూర్తి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మంచి శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగంలో మీరు సాధించే విజయాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. పదోన్నతులు, గౌరవ, సన్మానాలు అందుకుంటారు. వృత్తి వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉంది. అన్ని విషయాల్లో మీ మాట నెగ్గుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. సమిష్ఠి నిర్ణయాలతో లక్ష్య సాధన సులువవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. సహోద్యోగుల మధ్య సమన్వయం లోపంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన విషయాల్లో పెద్దల సలహాలు పనిచేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఒక సంఘటనతో కలత చెందుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. అసూయపరులు, గిట్టని వారు తప్పుదోవ పట్టించే ప్రమాదముంది. ఆర్థికంగా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న కలహాలు పట్టించుకోకుండా ముందుకు సాగితే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఎన్నాళ్ళనుంచో ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త అందుకుంటారు. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మహాలక్ష్మి దర్శనం శుభప్రదం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీకు అనుకూల నిర్ణయాలు రావడం ఆనందం కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తిప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారంలో అంచనాలకు మించిన లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. మీ ప్రతిభతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లేక నిరాశ చెందుతారు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. బంధువులతో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం బాగా సహకరిస్తోంది. అన్ని రంగాల్లో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. ఉద్యోగంలో అనుకూల ఫలితాలు వెలువడుతాయి. వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన సమయం. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థికంగా ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. ఒక వ్యవహారంలో ధననష్టం సంభవించవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. శత్రువులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

