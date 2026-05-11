ఆ రాశివారు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నష్టపోయే ప్రమాదం!- పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త!

2026 మే 11వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 11, 2026 at 12:01 AM IST

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏకాగ్రతతో పని చేయడం వల్ల మంచి ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోవాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. భూ, గృహ, ధనలాభాలున్నాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఇష్టదైవాన్ని ఆరాధించడం వలన శుభం కలుగుతుంది.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గౌరవం, కీర్తి పెరుగుతుంది. అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఒక సంఘటన ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలపడతారు. మీ వాక్చాతుర్యంతో శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహంతో ముందుకెళ్లడం వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తలు అవసరం. సమాజంలో మీ గౌరవానికి భంగం కలిగించే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించడం వలన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అధికారులతో, సహోద్యోగులతో సత్సంబంధాలు కలిగి ఉండడం మంచిది. ఒక వ్యవహారంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అనాలోచిత నిర్ణయాలతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సామరస్యపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ధర్మబుద్ధితో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నష్టపోయే ప్రమాదముంది. డబ్బు తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఆస్థి వ్యవహారాలు, న్యాయపరమైన వివాదాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. శనికి తైలాభిషేకం చేయించుకుంటే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొద్దిపాటి శ్రమతోనే ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు, సూచనలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. కీలక విషయాల్లో అనుకున్నది సాధించే వరకు ప్రయత్నాలు ఆపవద్దు. వ్యాపారులు ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారు ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభతో ఉన్నతాధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, వ్యాపారంలో లాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. బుద్ధి బలంతో ఉద్యోగంలో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. అధికారులతో సమాచార లోపం లేకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ముందుచూపుతో శ్రమ తగ్గుతుంది. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో సత్ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో సహకారంతో కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

