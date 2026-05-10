ఆ రాశివారికి జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు- ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు!

2026 మే 10వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 10, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today May 10th 2026 : 2026 మే 10వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించాలి. బంధువుల ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. శనిధ్యాన శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోవడానికి కొంత సమయం పట్టవచ్చు. నిరాశ చెందకండి. కఠిన శ్రమ, సహనం సత్ఫలితాన్నిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రశాంతమైన మనసుతో చేసే పనులు విజయాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఆశించిన ఫలితాలు పొందుతారు. మీ సౌమ్య సంభాషణలతో శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. ఆర్థికంగా బలపడతారు. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణం సూచన ఉంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సహనం అవసరం. ఉద్యోగంలో అస్థిర బుద్ధితో వ్యవహరించడం ఇబ్బందులకు దారితీస్తుంది. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా ప్రణాళికతో నడుచుకుంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొల్పడానికి కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే ప్రయత్నబలం పెంచాలి. లక్ష్య సాధనలో ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆదాయానికి సరిపడా ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. కుటుంబలో కొన్ని సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు పూర్తయ్యే వరకు పట్టుదలతో ప్రయత్నించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించండి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్నవినాయకుని దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప లాభాలు పొందుతారు. ఉద్యోగంలో మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా గొప్ప లాభాలు ఉంటాయి. బంధుమిత్రులతో సన్నిహితంగా గడుపుతారు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనప్పటికి మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ఏకాగ్రత, శ్రద్ధ పెంచడం వల్ల లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరితస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్టదైవారాధన ప్రశాంతతనిస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ ప్రతిభతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. పదోన్నతులకు అనుకూలమైన సమయం. భూ, ధనలాభాలున్నాయి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికతో ఒత్తిడిని అధిగమించవచ్చు. మనోబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులుంటాయి. బంధువులతో వాదప్రతివాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్సునిస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో కీర్తి, గుర్తింపు పెరుగుతాయి. స్వయంకృషితో వ్యాపారాన్ని లాభాలబాటలో నడిపిస్తారు. గురువుల మార్గదర్శకత్వంలో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. క్లిష్టమైన నిర్ణయాలువేగంగా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి మనోబలంతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసర కలహాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

