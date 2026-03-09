ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు!

2026 మార్చి 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 9, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today March 9th 2026 : 2026 మార్చి 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో తోటివారి సహకారం ఉంటుంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలిస్తోంది. అన్ని విధాలా కలిసివచ్చే కాలం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే అభివృద్ధి చెందుతారు. మీ ప్రతిభ, సమర్ధతకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వృద్ధి చెందుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. దైవానుగ్రహంతో మీ ప్రయత్నాలన్నీ ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ మనోబలంతో ముందడుగు వేస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనులు దృఢ సంకల్పంతో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ కలహాలు శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడం మంచిది. ఎవరితోనూ చర్చలు, వాదనలకు దిగవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ నిరంతర శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీకున్న అపారమైన అనుభవంతో వ్యాపారంలో లాభాలు గడిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పంతో ఉద్యోగంలో మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారం లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ కలహాలు చికాకు పెడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మధ్య సమన్వయ ధోరణితో మెలిగితే సమస్యలు తొలగుతాయి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఉత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గౌరవం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి. ఆర్థికంగా బ్రహ్మాండమైన రోజు. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ప్రియమైన వారి నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. సంతానం నుంచి అందిన శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో ఆశించిన లాభాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు యోగ్యమైన కాలం. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో కృషికి తగిన ఫలితం ఉంటుంది. స్థానచలనం సూచన ఉంది. దైవానుగ్రహంతో ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు గొప్పగా లాభిస్తుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. స్వయంకృషితో మీ లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహసంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నందున కీలక వ్యవహారాల్లోఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో ఉండడం వలన మేలు జరుగుతుంది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో నష్టాలు రాకుండా ముందుచూపుతో నడుచుకోవాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

