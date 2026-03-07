ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు- ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 మార్చి 7వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 7, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today March 7th 2026 : 2026 మార్చి 7వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణామాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ హృదయంలో ఆనందం నింపుతుంది. మిత్రులతో కలిసి రోజంతా ఆనందంగా గడుపుతారు. గృహ సంబంధ విషయాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంది. ఉద్యోగులకు అనుకూలంగా ఉంది. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు అనేక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించని శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. దైవబలంతో ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఒక శుభవార్త మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లదకరంగా సాగుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు మీ వృత్తిజీవితం ఓ కీలక ఘట్టానికి చేరుతుంది. ఉద్యోగులకు బదిలీ, ప్రమోషన్, జీతం పెంపు వంటి ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఒడిదుడుకులు ఉండవచ్చు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఇతరులతో వివాదాల్లో తలదూర్చవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయ పారాయణం మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. చేసే ప్రతిపనిలోను ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగడం వల్ల ప్రయోజనం పొందుతారు. పాత పరిచయాలు, స్నేహాలను పునరుద్ధరించుకునేందుకు, కొత్త పరిచయాలు పెంచుకునేందుకు ఇది మంచి సమయం. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. సొంత ఇంటి కల నెరవేరుతుంది. ఇంట్లో ఆహ్లాకదరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన అవకాశాలు అందుకుంటారు. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. వృత్తి పరమైన చర్చలు, సమావేశాల్లో మీ వాగ్ధాటితో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నతస్థితి లభిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. వ్యాపారంలో అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకోవచ్చు. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. ధనలాభాలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీ పనితీరుకు అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. మీ పరోపకార గుణంతో అందరి మన్నన అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా ఉంటాయి. సన్నిహితుల నుంచి కానుకలు అందుకుంటారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం వలన నష్టపోతారు. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే సమస్యలు తొలగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అయితే మీ కఠోర శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. శుభకార్యక్రమాల్లో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆదాయవృద్ధితో ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సున్నితంగా, లోక్యంగా వ్యవహరించడం వల్ల అపార్ధాలు తొలగుతాయి. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో వరుస అపజయాలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. డబ్బు నష్టపోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. వైద్య ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.