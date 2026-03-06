ఆ రాశివారికి నేడు పట్టిందల్లా బంగారమే- శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం!
2026 మార్చి 6వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 6, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today March 6th 2026 : 2026 మార్చి 6వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ వినూత్న ఆలోచనలు అందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. లక్ష్మీ దేవి ఈ రోజు విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు అనుకూలంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాదాలు చాకచక్యంగా పరిష్కరిస్తారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తొందరపడకుండా నిదానంతో వ్యవహరించాలి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుని శాంతంగా ఉండడానికి ప్రయత్నించండి. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ముఖ్యమైన పనులు ఈ రోజు ప్రారంభించడానికి అనువుగా ఉంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. అన్ని రంగాల వారు వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఆదాయం పెరగడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారులు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలంగా ఉంది. బంధువుల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్తతో మీ ఆనందం రెట్టింపు అవుతుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. సామాజిక పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగులు అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో పటిష్టమైన ప్రణాళిక అవసరం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. సమాజంలో ప్రముఖ వ్యక్తులతో పరిచయాలు ఎరపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఊహించిన దానికన్నా అధిక ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో పయనించడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. ఆదాయం పెరగడం, ఖర్చులు తగ్గడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. పిత్రార్జితం ద్వారా లాభపడతారు. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చిన పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారానికి సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వృత్తి పరంగా చేసే ప్రయాణం లాభదాయకంగా ఉంటుంది. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బద్దకాన్ని విడిచి చురుగ్గా పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. గిట్టనివారు నుంచి అపాయం ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. ఆదాయవ్యయాలు సమానంగా ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా శ్రమ, ఒత్తిడి ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోధైర్యంతో విజయం సాధిస్తారు. పెరిగే ఖర్చులు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం అవసరం. చట్టవిరుద్దమైన పనులు చేయవద్దు. మీ మాటతీరుతో ఇతరులు భాధపడే అవకాశం వుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యం మూలంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహగతులు అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కళారంగంలో వారికి అన్ని రకాల అభివృద్ధి ఉంటుంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. మీరు సాధించిన విజయం మీకు గుర్తింపు తెస్తుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.