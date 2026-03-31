ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- సహనంతో మెలిగితే ప్రయోజనం- నవగ్రహ దర్శనం శ్రేయస్కరం!

2026 మార్చి 31వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

TODAY RASI PHALALU IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU IN TELUGU (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 31, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today March 31st 2026 : 2026 మార్చి 31వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో కార్యసిద్ధి చేకూరుతుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ సమర్ధతను అధికారులు గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తారు. వ్యాపారులు నూతన పథకాలతో ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో మీ కృషి, ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా సాగుతాయి. మిత్రుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. కుటుంబంలో సుఖ సంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో వేగవంతమైన పురోగతి ఉంటుంది. గతంలో నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు జోరందుకుంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శాంతినిస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో బాధ్యతలు నిర్వహించాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆవేశానికి లోను కాకుండా సహనంతో మెలిగితే ప్రయోజనం ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, లక్ష్యాలు నెరవేరుతాయి. ఆరంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. గృహంలో శాంతియుతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ స్థిరమైన పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గౌరవంతో పాటు పదోన్నతులు కూడా అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు లాభిస్తాయి. మీ వాక్చాతుర్యంతో కుటుంబ సమస్యలు, వివాదాలకు ముగింపు పలుకుతారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతమైనదిగా ఉంటుంది. వివిధ రంగాల్లో మీరు సాధించిన విజయాలు, ఆదాయంలో వృద్ధి మిమ్మల్ని సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉంచుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. వ్యాపారంలో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి అధిక లాభాలు ఆర్జిస్తారు. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీ పనితీరు పట్ల ఉన్నతాధికారులు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. సామాజిక గుర్తింపు, పదోన్నతికి కూడా అవకాశం ఉంది! ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఎంత కష్టపడినా సరైన ప్రతిఫలం లభించక నిరాశ చెందుతారు. ఊహించని ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతికి కారణమవుతాయి. ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సమస్యలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మనోధైర్యాన్నిస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపార రంగంలోని వారికి ఈ రోజు విశేషమైన లాభాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా లాభదాయమైన సమయం. వ్యాపార విస్తరణ ప్రయత్నాలు విజవంతం అవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానంలో నిలవాలనుకుంటే అవిశ్రాంత కృషి అవసరం. బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం వలన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

