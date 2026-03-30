ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబంలో కలహాలు- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి!

2026 మార్చి 30వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 30, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అప్రమత్తంగా ఉండడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బ తీస్తుంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. కుటుంబ పర్యటనలు కొంతకాలం వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉన్నప్పటికీ అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తుల ప్రభావం మీపై అధికంగా ఉంటుంది. పెద్దల మార్గదర్శకత్వంలో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. మీ ఆత్మస్థైర్యం, మనోధైర్యం పెరిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా గతంలో ఎదురైన ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థితి గోచరిస్తోంది. అయితే ఏదైనా మీ కృషితోనే సాధ్యమవుతుందని గుర్తుంచుకోండి. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో భవిష్యత్తు ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఒత్తిడికి గురికాకుండా ప్రశాంతమైన చిత్తంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా క్లిష్టమైన రోజు. కీలక నిర్ణయాల్లో అయోమయం, గందరగోళం నెలకొంటుంది. మీ మనశ్శాంతి భంగం కలిగే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్ధిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ సమర్థతపై, కార్యదక్షతపై విశ్వాసం ఉంచి ముందుకెళ్తే ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం లోపించకుండా చూసుకోండి. దృఢసంకల్పం, ప్రశాంత చిత్తంతో అత్యంత కఠినమైన పనులు కూడా సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. గణపతి ఆరాధనతో విఘ్నాలు తొలగుతాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలం, మనోధైర్యంతో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారయోగం ఉంటుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారంలో ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) :తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వివిధ రంగాల్లో సాధించిన విజయాలతో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆర్ధికంగా ఎదగడం మీలో సంతోషాన్ని సంతృప్తిని నింపుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గొప్ప శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీరు చేసే కృషి చక్కని అదృష్టం, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. మీ పనితీరు మీ ఉన్నతాధికారులకు సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో కూడా ఎలాంటి సమస్యలు ఉండవు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. మీ ఖ్యాతి పెరగడంతో సామాజిక గుర్తింపు, పదవులు లభించే సూచనలున్నాయి. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణతో ఐశ్వర్యవంతులవుతారు.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తాత్కాలిక అవాంతరాలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ కలహాలు మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం నిరాశ పరుస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలలో క్షీణత ఉంటుంది. ఊహించని ఖర్చులు చుట్టుముట్టడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. పాత అనారోగ్య సమస్యలు తిరగబెట్టే ప్రమాదం ఉన్నందున ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి.దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసం కలిసికట్టుగా అద్భుతాలు సృష్టిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేసి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థితి ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహన యోగం కూడా ఉంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో పనులు పూర్తి చేయాల్సిన సమయం. కీలక వ్యవహారాల్లో ఏమరుపాటు తగదు. వ్యాపారంలో గత ఇబ్బందులు తొలగి అభివృద్ధి బాటలో పయనిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మెళకువగా ఉండాలి. కోపావేశాలు అదుపు చేస్తే కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.