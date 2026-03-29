ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం- ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 మార్చి 29వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 29, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today March 29th 2026 : 2026 మార్చి 29వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. ఆర్ధిక పరమైన లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య స్వల్ప వివాదాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. భావోద్వేగాలను నియంత్రించడం అవసరం. అనవసర ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. మనసుకు ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. స్నేహితులతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు మనోధైర్యంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ఓర్పు, సహనంతో వ్యతిరేక పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సామాజిక సమావేశాల్లో బాగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు క్రమంగా తొలగుతాయి. వృత్తి పరంగా సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్రమశిక్షణతో వ్యవహరించడం వల్ల లాభపడతారు. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచన చేయండి. ఆర్థిక పరమైన జాగ్రత్తలు అవసరం. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని విధంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మీ శ్రమకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. మీ శక్తియుక్తులతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్‌ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ముందుచూపుతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంటి వాతావరణాన్ని ఉత్సాహభరితంగా మార్చుతుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. దైవ దర్శనాలు, ఆర్థిక ప్రయోజనాలతో ఈ రోజు ఫలవంతం అవుతుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు వింటారు. అధికారుల ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషి ఫలిస్తుంది. పనిఒత్తిడి అధికం కావడంతో తీరిక లేకుండా ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. కుటుంబంలో ఊహించని సంఘటనలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శక్తినిస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శుభకాలం కొనసాగుతోంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. లాభాలు వృద్ధి చెందుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఇంటి వాతావరణం సందడిగా మారుతుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. జీతాలు పెరుగుతాయి. పదోన్నతులు వస్తాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు మంచి లాభాలను సంపాదించి పెడుతుంది. సేవా రంగంలో పని చేసే వారికి ఈ రోజు బాగుంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. స్పెక్యూలేషన్లు, పెట్టుబడులకు ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్​కు సంబంధించి మంచి రోజు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం పాటిస్తే విజయం మీదే! కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అధికారులతో, పెద్దలతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.