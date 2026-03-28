ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు, ఆర్థిక లాభాలు- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 మార్చి 28వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 28, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన కార్యాచరణతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. బంధుమిత్రులతో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు చేపడతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో చోటు చేసుకునే మార్పులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాలు ఇబ్బందికరంగా, సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులు పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేసుకుంటే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సమయపాలన, క్రమశిక్షణ అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కఠిన పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తగా మెలగాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక సంఘటన మానసిక ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. లక్ష్మి కటాక్షంతో సంపదలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా సాగుతాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు క్రమంగా తొలగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు సముచిత స్థానం లభిస్తుంది. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆటంకాలను అధిగమించి విజయాలు సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన ప్రతి పనిని ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. డబ్బుకు లోటుండదు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. మహాలక్ష్మి అష్టకం చదువుకోవడం వలన ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ రోజు శ్రమ పెరుగుతుంది. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కావు కాబట్టి మీపై ఒత్తిడి ఉంటుంది. ప్రస్తుతానికి కొత్త పనులు చేపట్టకండి. వ్యాపారంలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. వృత్తి పరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక నిల్వలు తరుగుతాయి. ఓర్పు సహనంతో వ్యవహరించడం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి. పెట్టుబడులపై లాభాలు, పెరిగిన ఆదాయం మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగు పరుస్తాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టినవారు ఈ రోజు భారీ లాభాలు అందుకోబోతున్నారు. సంతానం భవిష్యత్తు కొంత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో ఈ రోజు విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తినిస్తుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలతో ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఈ రోజు ఉద్యోగులకు శుభసూచకంగా ఉంది. తారాబలం బలంగా ఉన్నందున కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం పెరుగుతుంది. బుద్ధిబలంతో ఆర్థిక సమస్యల నుంచి గట్టెక్కుతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలిగితే పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు రాకుండా ఆరోగ్య నియమాలు పాటించండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.