ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ సభ్యులతో విబేధాలు- ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం!

2026 మార్చి 27వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 27, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today March 27th 2026 : 2026 మార్చి 27వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మనోబలాన్ని పెంచుతుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తికి సంబంధించి ఆశాజనకమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తుంది. సరైన సమయంలో అవసరానికి ధన సహాయం లభిస్తుంది. సహచరుల సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు సాఫీగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమర్ధవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఊహించని ధనలాభాలతో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో స్థిరమైన నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోకుండా మౌనం వహించడం ఉత్తమం. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా అద్భుతమైన సమయం. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. మానసిక ఉల్లాసం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మరిన్ని శుభాలు చేకూరుస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ప్రారంభించిన ప్రాజెక్టులు విజవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కుటుంబంతో అనుబంధం బలోపేతం అవుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. అధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విబేధాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ దైవబలంతో చిక్కుల నుంచి బయట పడతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రశాంతమైన మనసుతో తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాన్ని ఇస్తాయి. ఖర్చుల విషయంలో వివేకంతో వ్యవహరించండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. మీరు చేసే పరోపకార కార్యక్రమాలు మీ కీర్తిని పెంచుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. హనుమ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో కోరుకున్న విజయాలను పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. వ్యాపారంలో మెళకువలు పాటించడం వలన సమస్యలు తొలగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తి ప్రదర్శించి అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వలన శ్రమ తగ్గుతుంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు అవసరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞులు సలహాలు పాటించడం మంచిది. రక్తసంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. రుణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల్లో విజయ పరంపరలు కొనసాగుతాయి. ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. అధికారులు ప్రశంసలు ప్రోత్సాహాన్నిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో ఉల్లాసంగా కాలక్షేపం చేస్తారు. శుభకార్యాల నిమిత్తం ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. దూరప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అస్థిర వాతావరణం నెలకొంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నందున ఓర్పు, సహనంతో వ్యవహరించాలి. పెద్దల మాటలకు ఎదురు చెప్పవద్దు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాలు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

