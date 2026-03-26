ఆ రాశివారికి డబ్బుకు లోటుండదు- ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు- ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 26, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today March 26th 2026 : 2026 మార్చి 26వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ శక్తిసామర్ధ్యాలను పూర్తిగా వినియోగించి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి శుభ సమయం. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. బుద్ధిబలంతో ప్రతికూల పరిస్థితులను అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించాలి. సమాజంలో మీ గౌరవానికి భంగం కలిగే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. బంధువుల్లో కొందరి ప్రవర్తన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో జరిగే శుభ సంఘటనలు మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి. డబ్బుకు లోటుండదు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మనశ్శాంతి కలిగిస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో లాభదాయకమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొంత పనిభారం పెరిగినప్పటికీ మీ శ్రమకు తగిన విజయాలు అందుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు.అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో కొన్ని క్లిష్ట పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సహనంగా వ్యవహరిస్తూ సమస్యలకు దూరం ఉండడం అవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకోవడం వల్ల ఖర్చులు తగ్గుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి అందిన ఓ వార్త మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. కుటుంబంలో వివాహాది శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక పరంగా భవిష్యతు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. కొన్ని శుభవార్తలు విని ఆనందపడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఎలాంటి ఒత్తిడినైనా తట్టుకునే సామర్ధ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో కీలక చర్చలు జరుపుతారు. ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠించడం వల్ల విజయాలు సిద్ధిస్తాయి.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఒడుదొడుకులు ఎదుర్కొంటారు. సన్నిహితులు, ప్రియమైన వారు ఇచ్చే సలహాలు పాటించడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాలు ఈ రోజు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సజావుగా సాగుతాయి. ఆర్థికపరమైన లావాదేవీలు అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొంత శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఫలితాలు మాత్రం సంతృప్తికరంగా ఉంటాయి. కీలకమైన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శని ధ్యానంతో సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. వృత్తి వ్యాపార రంగాల్లో ఆశించిన అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

