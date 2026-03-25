ఆ రాశి వారికి అనవసర ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 మార్చి 25వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 25, 2026 at 12:00 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు మీ ఇంటి తలుపు తట్టవచ్చు. ఉద్యోగంలో కొత్త అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే భవిష్యత్తు ప్రకాశవంతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభతో వ్యాపారంలో కొత్త మైలురాయి సృష్టించుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలకు ఫలితం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. భవిష్యతు అవసరాల కోసం తగిన పొదుపు చేసుకోగలుగుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించి సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం ఉత్తమం. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి కాకపోవడంతో నిరాశ చెందుతారు. ఆర్థికంగా నష్టపోయే ప్రమాదముంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఇతరులకు మీపై దురభిప్రాయం కలగకుండా నడుచుకోండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పొదుపు ప్రణాళికలకు ఆటంకం కలుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నప్పటికీ మీ కృషి, కఠిన శ్రమ కారణంగా మెరుగైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే కొంత ఫలితం ఉంటుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండటం మంచిది. వృత్తి పరంగా ఈ రోజు తీవ్రమైన ఒత్తిడి మీ పై ఉంటుంది. సహనంతో ఉంటే మంచిది. సహచరుల సహకారం పుష్కలంగా ఉంటుంది. కుటుంబసభ్యులతో వాదనలు, ఘర్షణల్లో మౌనం పాటిస్తే మంచిది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఇది ఆనందాల సమయం. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. స్నేహితులు, బంధువుల ద్వారా ఆర్థిక లాభం పొందుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో పనిచేసి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కాలం అనుకూలంగా ఉంది. అన్ని రంగాల వారికి పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. గత పెట్టుబడుల నుంచి లాభాలు పెరుగుతాయి. విద్యార్థులకు విజ్ఞాన నైపుణ్యాలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఏకాగ్రత, శ్రద్ధతో ఉద్యోగంలో మంచి పేరు ప్రతిష్ఠలు సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో ధనయోగాలున్నాయి. ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి. శుభవార్తలు కుటుంబంలో ఆనందాన్ని నింపుతాయి. తీర్థయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తినిపుణులు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు గొప్ప అనుకూలమైన రోజు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. బంధువులతో చిన్న చిన్న భేదాభిప్రాయాలు ఏర్పడవచ్చు. అవగాహనతో మెలిగితే సమస్య ఉండదు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యాలు లేకుండా నిబద్దతతో పూర్తి చేయడం మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించిన నిర్ణయాల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, చిత్తశుద్ధి అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకెళ్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లోపించడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. డబ్బు ఆలోచించి ఖర్చు చేయండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కోపావేశాలు తగ్గించుకుని సంయమనం పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం ఒకింత ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.