ఆ రాశివారికి పట్టిందల్లా బంగారమే- శివారాధన శుభకరం!
2026 మార్చి 24వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 24, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించడం మంచిది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మేలైన పురోగతిలో పాటు అధికారుల ప్రశంసలు కూడా అందుకుంటారు. వ్యాపారాభివృద్ధి ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే మార్గాలు మెండుగా ఉంటాయి. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఖర్చులు నియంత్రించాలి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. లేదంటే వివాదాలు, అపార్థాలు రావచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. అనవసర విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాల్లో మౌనం పాటించడం ఉత్తమం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. మీరు చేసే సామాజిక కార్యక్రమాలు మీకు మంచి గుర్తింపు తెస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగానే ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో మెలగాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి, గుర్తింపు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. ఈ రోజు అనుకోకుండా ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. మంచి ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి వరిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అనుకోని ఆర్థిక లాభం అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు విజయవంతంగా కొనసాగుతాయి. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. పదవీయోగం ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో గట్టి కృషితోనే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతతో వ్యవహరించడం వలన పదోన్నతులు పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి . కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పరిణితితో నడుచుకుంటే కలహాలు ఉండవు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలి. వ్యాపారంలో సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. ఉద్యోగంలో పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సర్దుబాటు ధోరణితో మెలగడం వలన ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. మొహమాటంతో ఇబ్బంది పడతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.