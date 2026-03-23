ఆ రాశివారికి నేడు ఆదాయానికి మించిన ఖర్చులు- అనారోగ్య సమస్యలు!
2026 మార్చి 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 23, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today March 23rd 2026 : 2026 మార్చి 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా మేలైన ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు నియంత్రించడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు, పురోగతి లభిస్తుంది. అదృష్టం కలిసి వచ్చి సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. పలు మార్గాల నుంచి ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. సహచరుల సహకారంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయంతో గృహంలో ఆనందదాయకమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. వ్యాపారంలో కీలక నిర్ణయాలు అలోచించి తీసుకోవాలి. వివాదాలకు, వాదప్రతివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. కర్తవ్యనిష్టతో పని చేయడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోవచ్చు. వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపార విస్తరణకు నిధులు సమకూర్చుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక సంబంధమైన లబ్ధి కూడా ఉంటుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అనాలోచిత నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. మాటను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సానుకూల దృక్పథంతో ముందుకెళ్లి లక్ష్యాలను సునాయాసంగా సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచిది. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. భూమి, ఆస్తి విషయాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనువైన సమయం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని గొప్ప రోజు. ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అంతా మంచే జరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఈ రోజు పెట్టే పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. విదేశాల నుంచి శుభ సమాచారం అందుతుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. వ్యాపారంలో వ్యయం పెరుగుతుంది. ఆర్ధిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ పరుషమైన మాటలతో ఇతరులను బాధ పెట్టవద్దు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. యోగా, ధ్యానంతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. శ్రీ ఆంజనేయస్వామి దండకాన్ని పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. అధికారయోగం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో శుభలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. స్థిరాస్తులు వృద్ధి చేస్తారు. డబ్బు సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్టం అవకాశాల రూపంలో తలుపు తడుతుంది. ఉద్యోగంలో సువర్ణ అధ్యాయం ప్రారంభం కానుంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. శత్రువులపై విజయం సాధించి విజేతగా నిలుస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని సంఘటనలు మానసిక ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి కొరవడుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిలో అబ్బివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఇతరుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆత్మీయులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఇల్లు, ఆస్తి వంటి వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గోవిందనామాలు చదువుకోవడం ఉత్తమం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటే చక్కగా లాభిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వేగంగా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే అవి త్వరలో ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. సమాజంలో మీ పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.