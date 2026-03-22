ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- ఆరోగ్యం జాగ్రత్త- ఇష్టదేవతారాధన శుభకరం!

2026 మార్చి 22వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 22, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజంతా సుఖ శాంతిమయంగా గడుస్తుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభను అధికారులు గుర్తించి సముచిత స్థానం కల్పిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు సఫలం అవుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సర్వత్రా శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఏ పని ప్రారంభించినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. ఆదాయం పెరగడంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో ఆటంకాలున్నప్పటికీ పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ కర్తవ్యాలను బాధ్యతతో నిర్వహిస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధించాలంటే ప్రయత్న బలాన్ని పెంచాలి. లక్ష్య సాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఎవరినీ ఎక్కువగా నమ్మవద్దు. ముందుచూపు, ప్రణాళిక ఉంటే ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో ముఖ్యమైన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంగా స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ వారం అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి లాభాలు చేకూరతాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తలు అవసరం. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. శుభ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తారు. మనోబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కొందరు పనిగట్టుకుని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. కుటుంబంలో పెద్దల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శివారాధనతో సమస్యలు తగ్గి ప్రశాంతత పొందవచ్చు.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో వినూత్న విధానాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ సంతోషాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యుత్తమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గొప్ప శుభ ఫలితాలు చేకూరుతాయి. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. మీ ప్రతిభతో అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆదాయమార్గాలు విస్తరిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యమైన పనుల్లో స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం కలహపూరితంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు సఫలం అవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోబలంతో ముందుకెళ్తే ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికతో శ్రమ తగ్గుతుంది. ఆర్థిక అంశాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. ఖర్చులు అధికం కాకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో అభివృద్ధే ధ్యేయంగా పని చేస్తే విజయం సులభంగా లభిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

TAGGED:

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.