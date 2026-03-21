ఆ రాశివారికి వృత్తి, ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు- గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభప్రదం!
2026 మార్చి 21వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 21, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేషం మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే విజయం మీదే! ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభం వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మంచి శుభ సమయం నడుస్తోంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే కృషి ఫలిస్తుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. అధికారుల నుంచి అందిన ప్రశంసలు మీలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. మంచి దక్షతతో వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు. ధనలాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునం మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికలతో విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలలో స్పష్టత ఉండేలా చూసుకోండి. రుణభారం తగ్గడం ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకం కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను అవలీలగా అధిగమిస్తారు. అధికారుల అండదండలు, ప్రోత్సాహం లభిస్తాయి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రులను కలుపుకుని ముందుకు పోవడం మంచిది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
సింహం (Leo) : సింహం సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మానసిక ఆనందం కలిగించే శుభవార్త వింటారు. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గౌరవం, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో అందివచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో జరిగే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆత్మీయుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా ఉండదు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. రావాల్సిన బకాయిలు సమయానికి చేతికి అందకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప విభేదాలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తుల తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పూర్తి కాకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. వ్యాపారాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు సజావుగా సాగవు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో క్రమంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఆవేశాలకు పోకుండా ప్రశాంతంగా నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికం వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఉజ్వలమైన భవిష్యత్తు ముందుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీలో నూతనోత్సాహాన్ని నింపుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. తీర్థయాత్రలు మనశ్శాంతి కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగ్గా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. మీ శ్రమకు తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. ఆత్మీయుల సహకారం మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శని ధ్యాన శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
మకరం (Capricorn) : మకరం మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనధాన్య, వస్త్రవాహన లాభాలున్నాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే సమయం. పెట్టుబడులు మంచి లాభాలు అందిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభం కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు అందరికి ఆదర్శమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్యంగా మాట్లాడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీనం మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో కొన్ని ఆటంకాలున్నా పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయాలు సాధ్యమవుతాయి. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయవద్దు. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలు అందిస్తాయి. కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కుటుంబ కలహాల విషయంలో మౌనం పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శ్రేయస్కరం.