ఆ రాశి వారికి అన్ని రంగాల్లో విజయాలు- శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం!

Published : March 20, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today March 20th 2026 : 2026 మార్చి 20వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. వృత్తి నిపుణులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే విజయాలు సులభంగా లభిస్తాయి. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారం, గౌరవం, లభిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుదలకు కూడా అవకాశం ఉంది. స్వయంకృషితో పదోన్నతి పొందుతారు. వ్యాపారంలో పెద్ద ప్రాజెక్టును అందుకుంటారు. ఈ రోజు నిర్వహించే ఆర్థిక లావాదేవీలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో చేసే ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. వ్యాపారంలో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. మానసికంగా ప్రశాంతంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. సమాజంలో మీ ప్రతిష్టకు భంగం కలిగే పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రయత్నపూర్వక ఫలితాలు ఉంటాయి. మీరు ఎంత గట్టిగా కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు లభిస్తాయి. విదేశాల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది, ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా పనిచేసి ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగిన ఖర్చులు కలవరపెడతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. తారాబలం అద్భుతంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ధనధాన్య, వస్త్రాభరణ లాభాలున్నాయి. ఆర్ధికంగా బలోపేతం అవుతారు. సిరిసంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉన్నందున ప్రతి పనిలోనూ విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, ప్రశసంలు పొందుతారు. వ్యాపారంలో మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. నూతన గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితులు తొలగుతాయి. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. వ్యాపారంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. పోటీదారులను విజయవంతంగా అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంతో సంతోషకరమైన సమయం గడుపుతారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో తోటివారి సహకారం లోపిస్తుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు రోజంతా చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధనకు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో క్లిష్టమైన నిర్ణయాలు వేగంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పకపోవచ్చు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ లక్ష్యం నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. స్వీయ నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో వాగ్వివాదాలకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోండి. అవనసరపు ఖర్చులు తగ్గిస్తే మంచిది. డబ్బు జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టండి. తీర్థయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూలంగా నడుచుకోవడం మంచిది. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సహనం, ఓర్పుతో ప్రయత్నిస్తే ప్రశాంతత ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.