ఆ రాశివారికి త్వరలోనే కల్యాణ యోగం- ధన లాభం- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2026 మార్చి 19వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 19, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. పదోన్నతులకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు త్వరలోనే కల్యాణ యోగం ఉంది. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల ఫలితాలతో సంతోషంగా ఉంటారు. కొత్త పరిచయాలు మీ వృత్తి వ్యాపారాలకు ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక సంఘటన మీకు చాలా ఆనందం కలిగిస్తుంది. భూ గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా అనేక ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. ఆర్ధిక ప్రయోజనాలకు మంచి రోజు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. డబ్బు ఆలోచించి ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులకు ఆస్కారం ఉంది. ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాలు రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు లభించే ప్రశంసలు మీలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతాయి. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గురు దక్షిణామూర్తి ఆరాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప ప్రయోజనాలు పొందుతారు. సమాజంలో మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు భాగస్వాములతో అనుకూలత ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితులతో చేసే విహారయాత్రలు ఆహ్లాదకరంగా సాగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో వృత్తి వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధి బలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులకు విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి.అయితే కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ప్రారంభించిన పనుల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా నిర్వహించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వివాదాలకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో సరళ సంభాషణతో కలహాలు ఉండవు. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దత్తాత్రేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్వవహారాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. శ్రీరామ నామజపం శక్తినిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకోవడం వలన ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో సరైన ప్రణాళిక ఉంటే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అధికారుల మన్నన పొందాలంటే సకాలంలో పనులు పూర్తి చేయడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు సమర్ధవంతంగా పరిష్కరిస్తారు. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.