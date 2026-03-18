ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు- గణపతి ఆరాధన శుభకరం
2026 మార్చి 18వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 18, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. ప్రమోషన్, జీతం పెరుగుదల సూచన ఉంది. వృత్తి నిపుణులకు, వ్యాపారులకు లాభదాయకమైన రోజు. కొత్తగా ఆరంభించే వెంచర్స్, ప్రాజెక్టులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. గృహంలో శాంతి, సామరస్యత నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు అంత అనుకూలంగా ఉండవు. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు నిరుత్సాహం కలిగిస్తాయి. సహచరులు సహకారం లోపిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుని నెమ్మదిగా, ప్రశాంతంగా ఉండండి. కాలం ప్రస్తుతం అంత బాగా లేదు. కాబట్టి ప్రతి పని ఆలోచించి చేయడం మంచిది. ముఖ్యమైన పనులు, వైద్య సంబంధమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఖర్చులు నియంత్రించడం వలన ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవానికి భంగం కలిగించే సంఘటనలకు దూరంగా ఉండండి. శివారాధనతో సానుకూల ఫలితాలు కలుగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అవసరానికి సరిపడా డబ్బు అందుబాటులో ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు చేయండి. శత్రువుల నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నందున ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారుల ఆగ్రహానికి గురి కాకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. వృధా ఖర్చులతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ నాయకత్వ లక్షణాలతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. అధికారయోగం ఉంది. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పట్టుదలతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ప్రత్యర్ధులపై విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో పోటీ అధిగమించి ముందడుగు వేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. గణపతి దర్శనం శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ కృషి ఫలించి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. స్థిరాస్తి కొనుగోలు ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శ్రీలక్ష్మి కటాక్షంతో సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ ప్రణాళికతో పనిచేస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందమయంగా గడుస్తుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. సహనంతో కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో ప్రతికూలత ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. డబ్బు నష్టం జరగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు మనస్థాపం కలిగిస్తాయి. ఓర్పు, నేర్పుతో వ్యవహరించడం వలన బంధాలు బలపడతాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.