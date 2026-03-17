ఆ రాశివారికి గృహ, వాహన యోగాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2026 మార్చి 17వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 17, 2026 at 12:02 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన శుభకాలం కొనసాగుతోంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో విశేష లాభాలు ఉంటాయి. ధనధాన్య లాభాలు సూచితం. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో మొహమాటానికి పోవద్దు. పరోపకారతత్వంతో సమాజంలో గుర్తింపు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థితి లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. భూ గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబ వాతావరణం సంతోషదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే కార్యసిద్ధి కలుగుతుంది. కొత్త పనులు చేపట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా లేదు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆదాయంలో వృద్ధి లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. వృత్తిపరంగా, పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండవు. అనవసరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి నెలకొంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. వ్యాపారంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెడితే ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో కలహాలు రాకుండా శాంతం వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళిక లోపంతో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఏకాగ్రతతో పని చేయాలి. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. భూమి కొనుగోలు, ఇంటి నిర్మాణం తదితర వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. వ్యాపారంలో నూతన ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అభీష్టసిద్ధి కలుగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం లభిస్తుంది. సహోద్యోగుల సహకారం, ఉన్నతాధికారుల అండదండలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. గ్రహాల అనుకూలతతో మీ ఆశయాలన్ని నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం లభిస్తుంది. ఎంతకాలంగానో ఎదురు చూస్తున్న ఒక శుభవార్త ఇప్పుడు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉంటాయి. గతంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీ కటాక్షం సంపూర్ణంగా ఉంది. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతురాలవుతారు. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు తొలగి పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అద్భుతంగా ఉన్నందున అన్ని రంగాల వారికి విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగానే గడుస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు ఆలోచించి తీసుకోవడం మంచిది. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.