ఆ రాశివారికి పని ఒత్తిడి- అనారోగ్య సమస్యలు- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
Published : March 16, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today March 16th 2026 : 2026 మార్చి 16వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. గ్రహస్థితి అనుకూలంగా ఉన్నందున కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు పడుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో మీ ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఎదురైనా అధిగమించి ముందుకు సాగుతారు. ఆర్థికంగా కొంత లాభం ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపార రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులకు సంబంధించి అధికారులను కలుస్తారు. నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన లాభాలు పొందుతారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. గురు శ్లోకాలు పఠించడం శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాల్సి ఉంటుంది. సహనంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు సాధ్యమవుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీల నిర్వహణలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో క్రమశిక్షణతో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించడం వల్ల సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో రాజీ ధోరణితో మెలిగితే కలహాలు ఉండవు. వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు కొత్త విధానాలు అవలంబించడం వల్ల లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటూ మౌనం పాటించడం వల్ల గృహంలో శాంతి నెలకొంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని మధుర జ్ఞాపకాలు నెమరువేసుకుంటారు. ధనలాభం, వస్త్రలాభం ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విన్నూత్న ఆలోచన విధానంతో ముందుకెళ్లి సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. సరైన ప్రణాళికతో ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. రుణభారం పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధువుల సహకారంతో శుభకార్యాలు ప్రారంభిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మీ చాకచక్యంతో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. కుటుంబంలో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. అన్ని రంగాల్లో ధనలాభాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆశించిన ఫలితాల కోసం గట్టి కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో నష్టభయం ఉంది కాబట్టి ప్రతి నిర్ణయం జాగ్రత్తగా తీసుకోవాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన అన్ని పనుల్లోనూ విజయం వరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో క్రమంగా లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం పెరిగి ఖర్చులు తగ్గడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా సర్దుకుంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తీసుకోవడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.