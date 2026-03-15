ఆ రాశివారికి జలగండం-ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది- శివారాధన శ్రేయస్కరం!
2026 మార్చి 15వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : March 15, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా చక్కగా రాణిస్తారు. ఉన్నతాధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ప్రభుత్వం నుంచి లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు రావడానికి అవకాశం ఉంది. వృత్తిరీత్యా చేసే పర్యటనలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన పెట్టుబడులు పెరుగుతాయి. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికంగా పురోగతి ఉంటుంది. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు ప్రణాళిక చేస్తారు. ఒక విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది. దైవ దర్శనం ద్వారా ప్రశాంతత పొందుతారు. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి పరీక్షాకాలం. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. సహనం, ఓర్పుతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో ఏర్పడే పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగ పడతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. దూర దేశాల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. సమాజంలో పరువుప్రతిష్ఠలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి గోచరిస్తోంది. కీలకమైన పనులను చాకచక్యంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ తెలివితేటలతో వ్యాపారాన్ని లాభాల బాటలో నడిపిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనవసర చర్చలు, వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మితిమీరిన కోపంతో కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బ తింటాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారులు ఆలోచించి పెట్టుబడులు పెట్టాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధిక పనిభారంతో శ్రమ పెరుగుతుంది. మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తీవ్ర జాప్యం జరిగే అవకాశం. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. జలగండం ఉంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు జలాశయాలకు దూరంగా వుండండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు నిర్వహించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభను ప్రదర్శించే అవకాశం లభిస్తుంది. పదోన్నతులు పొందుతారు. వ్యాపారులు కొత్త వెంచర్స్ ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన రోజు. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. స్నేహితులతో, కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరిగినప్పటికీ ఖర్చులు కూడా పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ప్రణాళికా లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో మనస్పర్థలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్ధత నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అంచనాలకు మించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలలో గడుపుతారు. స్నేహితులు, బంధువులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. గృహంలో శాంతి సౌఖ్యాలు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన కార్యక్రమాలు విజయవంతం అవుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. మీ పరోపకార ధార్మిక కార్యక్రమాలతో సమాజంలో మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.