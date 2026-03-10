ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది- ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు!

2026 మార్చి 10వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 10, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today March 10th 2026 : 2026 మార్చి 10వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాలలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. సంతానాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ పెద్దలతో గౌరవంగా మెలగాలి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. శత్రువులతో ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆత్మీయుల సహాయ సహకారాలు ఉంటాయి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగంలో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాల్సి ఉంటుంది. ఆర్ధిక క్రమశిక్షణతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. కావాలని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వ్యక్తులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఒక సంఘటన ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. ప్రమోషన్, మార్కెటింగ్ రంగాల వారికి ఈ రోజు బాగా లాభదాయకంగా ఉంది. ఆదాయంలో వృద్ధి ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వివాదరహితంగా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఇంటా బయట మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు ఇది అనుకూలమైన రోజు కాదు. నష్ట భయం ఉంది కాబట్టి ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలు వస్తాయి. ఆస్తి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ధన యోగాలున్నాయి. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. అదృష్టయోగం ఉంది. ప్రజాదరణ, పరపతి పెరుగుతాయి. పరోపకార కార్యక్రమాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ప్రోత్సాహం, గుర్తింపు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు, గౌరవం పొందుతారు. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితుల నుంచి విలువైన కానుకలు అందుకుంటారు. శుభవార్తలు వింటారు. ప్రయాణాలు ఆనందదాయంగా ఉంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ప్రగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. కుటుంబపరమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్ఫష్టమైన విధానంతో ముందుకు సాగాలి. ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ధార్మిక, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. దైవానుగ్రహంతో ఎంతటి కష్టమైనా పనినైనా సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. సామాజికంగా మీ పరపతి పెరుగుతుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణతో సంపదలు కలుగుతాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఆందోళనకరమైన పరిస్థితులు ఉంటాయి. సహనం పాటించి, ఓర్పుతో ఉంటే మేలు జరుగుతుంది. వివాదాలకు, ఘర్షణలు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు కలవర పెడతాయి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.