ఆ రాశివారు ఓ శుభవార్త వింటారు- జీవితం కొత్త మలుపు తిరిగే ఛాన్స్!
2026 జనవరి 4వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు
Published : January 4, 2026 at 12:02 AM IST
Horoscope Today January 4th 2026 : 2026 జనవరి 4వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. చక్కని ప్రణాళికతో ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ముందుచూపుతో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. మానసిక ఆనందం కలిగించే ఒక ఆశ్చర్యకరమైన సంఘటన జరుగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో మధుర క్షణాలు గడుపుతారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ జీవితం ఈ రోజు కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. సరికొత్త ఆలోచన విధానంతో విజయపథంలో దూసుకెళ్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక వ్యహారాలు తెలివిగా నిర్వహించి ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న ఒక శుభవార్త ఈ రోజు అందుకుంటారు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. వ్యాపారంలో పోటీ తత్వంతో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశజనకంగా ఉండవచ్చు. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే అనుకూల ఫలితాలు పొందవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమన్వయం పాటించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వనరుల పెరుగుదలకు అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృత్తికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఐశ్వర్యయోగం బలంగా ఉంది. భూ, గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది. గృహాలంకరణ కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపారంలో విశేషమైన లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారులు మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం లభిస్తుంది. వ్యాపారులు ఈ రోజు మంచి లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో ఆహ్లాదకరంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి జీవితానికి, వ్యక్తిగత జీవితానికి మధ్య సమతూకం పాటించడం చాలా ముఖ్యం. లక్ష్య సాధనలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగులు, వృత్తి నిపుణులు నైపుణ్యాలు మెరుగు పరచుకోవడంపై దృష్టి సారించాలి. అనుకోని ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ వాక్చాతుర్యంతో కీలక సమావేశాల్లో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ పరిస్థితులు ప్రశాంతంగా, ఉల్లాసభరితంగా ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవ ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అనేక మార్గాల నుంచి ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిత్తశుద్ధి ఏకాగ్రతతో పనిచేసి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. అధికారుల నుంచి అందుకున్న ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్ని, ప్రోత్సాహాన్ని ఇస్తాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. వృత్తిపరంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.