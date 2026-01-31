ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక నష్టాలు- శ్రీ లక్ష్మీనరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2026 జనవరి 31వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు
Published : January 31, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today January 31st 2026 : 2026 జనవరి 31వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహాల స్థితిగతులు అనుకూలంగా లేనందున ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించవద్దు. తొందరపడి ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వ్యాపారంలో గట్టి పోటీ ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కలిసి వచ్చే కాలం. మీరు చేసే ప్రతి ప్రయత్నం మిమ్మల్ని లక్ష్యానికి చేరువ చేస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మీదే తుది నిర్ణయం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహచరుల తోడ్పాటు ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి నరసింహస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. అన్ని రంగాల వారికి సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తి, బుద్ధి బలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎన్నో అద్భుతాలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్రం పఠించడం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట వ్యతిరేక పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. కఠిన సమయాల్లో మీ ఓర్పు, సహనం రక్షిస్తాయి. అనవసర ఆందోళనలు విడిచి ప్రశాంతంగా ఉండాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడం కష్టతరంగా మారుతుంది. క్షీణించిన ఆర్థిక పరిస్థితి నైరాశ్యానికి గురి చేస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు సజావుగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిణాలు ఉంటాయి. రుణభారం క్రమేపి తగ్గుతుంది. పెద్దల మార్గదర్శకత్వంలో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ధనసంపదలు చేకూరుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే! వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, పదోన్నతులు చేకూరుతాయి. అనేక మార్గాల ద్వారా, ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. ఆర్థిక విషయాల్లో చాలా అనుకూలంగా ఉంది. పితృ సంబంధంగా ఆర్థిక లబ్ధి పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు వృత్తి పరమైన ఎదుగుదలకు దోహదం చేస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ అడుగడుగునా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త ప్రణాళికలు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఊహించని ఆర్థిక సంక్షోభం ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనయోగం బలంగా ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగ మార్పునకు, వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ కృషికి సరైన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ముందుచూపు అవసరం. సమయానుకూల నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ లోపించకుండా చూసుకోండి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పట్టుదలతో ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. మీ స్వధర్మమే మిమ్మల్ని కాపాడుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. మీ కృషి, అంకిత భావంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. మానసికంగా సంతోషంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.