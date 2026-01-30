ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి- ప్రయాణాలు చేయకూడదు!

2026 ​​జనవరి 30వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 30, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today January 30th 2026 : 2026 జనవరి 30వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో తీసుకునే దృఢ నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల, అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ మనసుకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో గౌరవమర్యాదలు పెరుగుతాయి. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు చేకూరే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా కొన్ని సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునే విషయంలో గందరగోళం, అయోమయం నెలకొంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్ధలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే అపార్ధాలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారులు స్వయంకృషితో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. వృత్తి పరంగా ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. అనవసర ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. వృత్తి రీత్యా అభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలకు అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు మంచి లాభదాయకంగా ఉంటుంది. నూతన పెట్టుబడులకు ఆహ్వానం పలుకుతారు. వ్యాపారాన్ని ఇతర ప్రాంతాల్లో విస్తరించడానికి అనువైన సమయం. వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలతో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు సహచరుల సహకారం లభిస్తుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం మిశ్రమంగా ఉన్నందున ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత జాగ్రత్త అవసరం. ప్రారంభించిన పనులు అనుకున్నట్లుగా సాగవు కాబట్టి ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కోపాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ ఆత్మీయుల సహకారంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో మీ కృషి ఫలించి ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎలాంటి ఆటు పోట్లూ లేకుండా సాఫీగా సాగుతాయి. కుటుంబ వాతావరణం సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు తెలివిగా చక్కబెడతారు. కుటుంబ వ్యవహారాలు, వృత్తిపరమైన జీవితంలో అంతటా ఆనందం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సహనంతో మెలగడం వల్ల విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఈ రోజు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించకూడదు. ప్రయాణాలు చేయకూడదు. గిట్టనివారు ఇబ్బందులు కలిగించే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఉత్సాహం కొరవడుతుంది. కొన్ని సంఘటనలు మిమ్మల్ని కలతకు గురి చేయవచ్చు. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు, వాదనలకు దిగడం సరైన పని కాదు. వృత్తిపరంగా నష్టాలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతి, సహనం అవసరం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

