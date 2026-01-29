ఈ రాశి వారికి అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు- ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు - శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభప్రదం
2026 జనవరి 29వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : January 29, 2026 at 6:58 AM IST
Horoscope Today January 29th 2026 : 2026 జనవరి 29వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఒక సువర్ణావకాశం నేడు అందుకుంటారు. ముందస్తు ప్రణాళికలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం పొదుపు ప్రణాళికలు చేస్తారు. రుణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా కలిసి వచ్చే సమయం. ముఖ్యమైన పనులు ఈ రోజు ప్రారంభిస్తే విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్దిపొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు మీ ప్రతిభతో సమర్ధవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ధనప్రాప్తి, కార్యసిద్ధి ఉన్నాయి. కీలక వ్యవహారాలు పెద్దల ప్రోత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ మీ సమర్థతతో అధిగమిస్తారు. నిరంతర కృషితో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగవుతుంది. విద్యార్థులు చదువుల్లో రాణిస్తారు. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న ఘర్షణలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడతాయి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే ప్రతికూల పరిస్థితులు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా సానుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. తోటివారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. బంధుమిత్రులతో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే సమయం. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఇష్ట దేవతారాధనతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తీవ్ర ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. అనవసర ఆందోళనలు తగ్గించుకుంటూ ముందుకు సాగితే పరిస్థితులు అనుకూలంగా మారుతాయి. మీ ఓర్పే మీకు బలం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులుంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. న్యాయపరమైన వివాదాలకు కోర్టు బయట పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రశాంతంగా సాగిపోతుంది. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణకు, కొత్త పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. బంధు మిత్రులతో మితభాషణం మేలు చేస్తుంది. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్హ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధతో పని చేయడం మంచిది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగానే ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో అనవసర కలహాలు ఏర్పడవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా ఉంటుంది. గౌరవ మర్యాదలకు భంగం కలిగే సందర్భాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. గణపతి దర్శనంతో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. వివేకంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారులు, వృత్తినిపుణులకు లాభదాయకమైన రోజు. ఆర్థిక లాభాలు, పదోన్నతి పొందే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సంయమనం పాటించాలి. అనవసర కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది.శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలకు ఇది సరైన సమయం కాదు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించండి. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.