ఆ రాశివారికి నేడు ఊహించని ధనలాభాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ​​జనవరి 28వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 28, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today January 28th 2026 : 2026 జనవరి 28వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ యోగాలున్నాయి. ప్రారంభించిన పనులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా బలమైన యోగం ఉంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించడం వల్ల లాభపడతారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే మార్గాలు సుగమం అవుతాయి. ఊహించని ధనలాభాలతో మానసికంగా సంతోషంగా ఉంటారు. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఊహించని సమస్యలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. వ్యాపారంలో మెరుగైన పురోగతి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు అసంపూర్ణంగా మిగులుతాయి. అవమానకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి స్పష్టంగా గోచరిస్తోంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. బలమైన ఆర్థిక పరిస్థితి మిమ్మల్ని సంతృప్తిగా, ఆనందంగా ఉంచుతాయి. గతంలో పెట్టిన కీలక పెట్టుబడులు ఇప్పుడు లాభాలను అందిస్తాయి. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు గొప్ప శుభాలు చేకూరనున్నాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి మీరు చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు విశేషంగా ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో నిమగ్నం అవుతారు. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. పరోపకార పనులతో సమాజంలో విశేషమైన ప్రజాదరణ, పరపతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారం, గౌరవం పెరుగుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి కాలం అనుకూలంగా ఉంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలు చేయడానికి అద్భుతమైన సమయం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కాలం సహకరించడం లేదు కాబట్టి అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. ఎవరితోనో వాదనల్లోకి దిగవద్దు. మీ కోపాన్ని, భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అధికారులతో, కుటుంబ పెద్దలతో జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. ఆధ్యాత్మిక విషయాలపై ఆసక్తి చూపిస్తారు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో వేడుకలు, ఉత్సవాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. సంఘంలో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా వ్యవహరిస్తారు. ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని సంఘటనలు మానసిక అశాంతి కలిగిస్తాయి. అస్థిరమైన కుటుంబ వాతావరణం, కుటుంబ కలహాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఒక వ్యవహారంలో ఆర్థిక నష్టం కలగవచ్చు. ఆస్తులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శక్తినిస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసిక అశాంతి కలిగించే సంఘటనలు జరుగుతాయి. సహనం కోల్పోకుండా ఉండడం మంచిది. సమయస్ఫూర్తితో, బుద్ధిబలంతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. సమయానుకూల నిర్ణయాలతో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా గడిచిపోతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో, మిత్రులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. వృత్తిరీత్యా కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ధార్మిక కార్యకలాపాలు, తీర్థయాత్రలపైన ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

