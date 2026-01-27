ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ కలహాలతో అశాంతి- సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం!
2026 జనవరి 27వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు
Published : January 27, 2026 at 12:01 AM IST
Horoscope Today January 27th 2026 : 2026 జనవరి 27వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మార్చుకుంటారు. ఆర్థిక ప్రణాళికలు సమయానుకూలంగా అమలు చేయడం వల్ల ఆర్ధిక స్థిరత్వం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మిత్రుల సహాయం లభిస్తుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందభరితంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన కాలం నడుస్తోంది. సర్వత్రా అనుకూలత సిద్ధిస్తుంది. అన్ని రకాల ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగంలో అధికారుల సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. స్నేహితుల ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది పొందుతారు. వృత్తి పరంగా చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. సహనంతో మెలగడం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కాలం సహకరించడం లేదు కాబట్టి ప్రతి పనిలోనూ జాగ్రత్త అవసరం. అన్ని రంగాల వారు అధిక పనిభారంతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. భూ గృహ వాహన యోగాలున్నాయి. కుటుంబంలో అనవసర గొడవలు, వివాదాలు ఏర్పడకుండా చూసుకోండి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు వచ్చినా మధ్యలో ఆపవద్దు. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యం అవుతుంది. ఇంటా బయటా వివాదాలు రాకుండా మీ కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టకాలం నడుస్తోంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఈ శుభ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అంచెలంచెలుగా ఎదగవచ్చు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ధనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో అనుకూలత ఉంటుంది. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు అనువైన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ప్రశాంతంగా అలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. ప్రయాణాలలో జాగ్రత్త వహించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పవనాలు వీస్తున్నాయి. ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వ్యాపారంలో ఆటుపోట్లు ఉండవచ్చు. ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో పట్టువిడుపుల ధోరణిని అవలంబించండి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కొత్త పనులు మొదలు పెట్టడానికి అనుకూలమైన రోజు. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనుమానాస్పద అంశాలకు ఎంత దూరంగా ఉంటే అంత మంచిది. ఆర్థికంగా ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. కొందరి ప్రవర్తన మిమ్మల్ని బాధించే అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాలను ఈ రోజు డీల్ చేయకండి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యంత అనుకూలమైన కాలం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహచరుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు. పరోపకార కార్యక్రమాలతో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. గృహంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.