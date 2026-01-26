ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగవ్యాపారాల్లో విజయం- ఆదాయం పెరిగే సూచనలు- శ్రీలక్ష్మీ దేవిని ధ్యానిస్తే శుభ ఫలితాలు!
2026 జనవరి 26వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు
Published : January 26, 2026 at 12:00 AM IST
Horoscope Today January 26th 2026 : 2026 జనవరి 26వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టు వదలకుండా కృషి చేస్తే లక్ష్య సాధన సులభం అవుతుంది. కొన్ని అనుభవాలు గుణపాఠం నేర్పుతాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా ప్రారంభిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికార యోగం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన నిర్ణయాలతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సంతానం విషయంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. పదోన్నతి లభించవచ్చు. ఉన్నతాధికారులతో చేసే చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కాలం అన్ని విధాలా సహకరిస్తోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో మేలైన ఫలితాలు రాబట్టడానికి సరైన సమయం. పెద్దల అనుభవాలు చక్కగా ఉపయోగపడతాయి. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలోపేరు ప్రఖ్యాతలు పొందడానికి అవకాశం ఉంది. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరడంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు కీలక ప్రాజెక్టులు దక్కించుకుంటారు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉంటే మంచిది. సంతానంకు సంబంధించిన సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. కొన్ని ఘటనలు బాధ కలిగించినా సహనం, ఓర్పుతో ఉంటే విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారులతో నమ్రతగా వ్యవహరించాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహనం కోల్పోవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోండి. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్ధంగా ఉండండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తెలివిగా వ్యవహరిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం కష్టం అనిపిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందస్తు ప్రణాళికలు మేలు చేస్తాయి. చేపట్టిన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేయడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో లౌక్యంగా నడుచుకోవాలి. అవనసరపు వ్యయాలు చేయకండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలకు కట్టుబడి పనిచేస్తే ఆశించిన విజయం దక్కుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. వృత్తిపరమైన శుభవార్తలు కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ప్రియమైన వారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరమైన లాభాలకు అవకాశం ఉంది. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.