ఆ రాశి వారికి లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం- ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం!

2026 ​​జనవరి 23వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 23, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today January 23rd 2026 : 2026 జనవరి 23వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ పరంగా అనుకూలమైన సమయం. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో చక్కగా రాణిస్తారు. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు మెండుగా ఉంటాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టేందుకు ఎదురుచూస్తున్న వారికి శుభ సమయం. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాల రూపంలో ధనప్రవాహం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. మీ ప్రతిభకు, గుర్తింపు, ప్రశంసలు పొందుతారు. ఊహించని ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం అదనపు శ్రమ తప్పదు. తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదలకు పోకుండా రాజీధోరణి అవలంబించడం మంచిది. విలాసవంతమైన వాటి కోసం అధిక ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహసంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సహనంతో ఉండడం అవసరం. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి కాలం నడుస్తోంది. అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోడానికి అనువైన సమయం. కీలక వ్యవహారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వృత్తి నిపుణులకు, ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. సమయాన్ని సరిగ్గా వినియోగించుకుంటే సత్ఫలితాలు పొందవచ్చు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతంగా పూర్తి కావడంతో ఉల్లాసభరితంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆర్థిక పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు బాగా కలిసి వస్తుంది. దీర్ఘకాలిక, స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు ఈ రోజు మంచి రోజు. ఉద్యోగంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడడంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరగడంతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్, జీతం పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో సమిష్టి కృషితో లాభాలు పెరుగుతాయి. సామాజికంగా మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవచ్చు. కాలం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి వ్యాపారులు నూతన ప్రాజెక్టులు, ఒప్పందాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కష్టపడి పనిచేస్తేనే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. ఒక వార్త విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంలో ఘర్షణలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థిక నష్టం సంభవించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంతృప్తికరమైన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. పొదుపుపై దృష్టి సారించడం మంచిది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ శక్తియుక్తులని సమర్ధవంతంగా వినియోగించుకుంటే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి. కుటుంబ సభ్యులు, ప్రియమైన వారితో వాగ్వివాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి కోపావేశాలు అదుపులో పెట్టుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ పెరిగే ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. విష్ణు నామస్మరణ రక్షిస్తుంది.

