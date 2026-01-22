ఆ రాశి వారిని విజయలక్ష్మి వరిస్తుంది- అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది!
2026 జనవరి 22వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
January 22, 2026
Horoscope Today January 22nd 2026 : 2026 జనవరి 22వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఉత్సాహంతో ముందుకు సాగితే విజయలక్ష్మి వరిస్తుంది. సంతోషకరమైన సంఘటన ఒకటి ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సంతానం కారణంగా మీ సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. అష్టలక్ష్మి స్తోత్ర పారాయణం విశేషమైన ఫలితాన్నిస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులకు ఈ రోజు అదృష్టకరంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు విజయవంతంగా ప్రారంభిస్తారు. ఉన్నతాధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. అధికార యోగం ఉంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం ఉండకపోవచ్చు. వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు చోటు చేసుకుంటాయి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఇతరుల సహకారం లోపిస్తుంది. పనులు సమయానికి పూర్తి కాకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నడుచుకుంటే శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఘర్షణలు మానుకోండి. రోజు మొత్తం మర్యాదపూర్వకంగా ఉండండి. ఊహించని ఖర్చులకు సిద్ధంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. ఈ రోజు మీ జీవితంలో కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటాయి.ఒక విధంగా ఈ రోజు మీకు టర్నింగ్ పాయింట్ అవుతుంది. బంగారు భవిష్యత్కు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. కుటుంబ సంబంధాలకు అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీ దక్షిణామూర్తి ధ్యానం శక్తినిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. అదృష్టం వరించి ఐశ్వర్యవంతులవుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి సరైన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. కుటంబంలో శాంతి సమన్వయ ధోరణి ఉంటాయి. అన్ని వైపుల నుంచి సానుకూల ఫలితాలతో రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. బంధు మిత్రుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలం సదా రక్షిస్తోంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఇతరుల సహకారంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నప్పటికినీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. బంధు మిత్రులతో కలిసి శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆర్థికంగా మేలు జరుగుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలున్నా చివరకు మేలే జరుగుతుంది. బంధుమిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరించి అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు మానసిక ఉల్లాసం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సౌమ్య సంభాషణ మేలు చేస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులలో భారీ నష్టాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం శ్రేయస్సునిస్తుంది. ప్రణాళిక లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. వాహన ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉన్నందున అప్రమత్తంగా ఉండండి. శివారాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తారాబలం బ్రహ్మాండంగా ఉంది కాబట్టి స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో ముందస్తు ప్రణాళికలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పలు మార్గాల నుంచి ధనాదాయం పెరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు తొలగడంతో శారీరకంగా, మానసికంగా చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో విరివిగా పాల్గొంటారు. తీర్థయాత్రలతో మనశ్శాంతి పొందుతారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేసి చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. భూ, గృహ,వాహన యోగాలున్నాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.