ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి శ్రమ, పనిభారంతో ఒత్తిడి- ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు జాగ్రత్త!

2026 ​​జనవరి 21వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 21, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today January 21st 2026 : 2026 జనవరి 21వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో ప్రయత్నిస్తే చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కఠినమైన పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. శ్రమ, పనిభారంతో ఒత్తిడికి లోనవుతారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన, స్థిరమైన ఆలోచనలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ముందుచూపుతో ఆర్థిక సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ద పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావాలంటే పట్టుదల అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పలు మార్గాల నుంచి డబ్బు రాక పెరుగుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వేస్తారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధిక శ్రమ ఉన్నప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు అందుకోగలరు. అనుభవంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు అద్భుతంగా పని చేస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయ స్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొన్నాళ్లుగా ఇబ్బంది పెడుతున్న ఒక సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో అనుకున్న పనులు నెరవేరుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యుల మాటలకు విలువ ఇవ్వడం వలన సంబంధాలు బలపడతాయి. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో చక్కటి శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కీలక వ్యవహారాలకు సంబంధించి అధికారులను కలుస్తారు. మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విష్ణు ఆరాధన శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. వ్యాపార విస్తరణకు అవసరమైన ధనం సమకూరుతుంది. ముందు చూపుతో అనవసర ఖర్చులు తగ్గుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కర్మసిద్ధి ఉంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు తొలగుతాయి. వృత్తి రీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్వర విజయాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో నూతన వ్యూహాలు అనుసరించి వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు రాబట్టుతారు. ప్రియమైన వారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి దరిచేరకుండా చూసుకోండి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పని ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. తోటివారి సహకారంతో అనుకున్న సమయానికి పనులు పూర్తి చేయగలుగుతారు. వ్యాపారంలో కృషి పెంచాలి. స్వీయ నిర్ణయాలతో ఆశించిన లాభాలు పొందవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. బంధు మిత్రులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.