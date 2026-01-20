ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!

2026 ​​జనవరి 20వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 20, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today January 20th 2026 : 2026 జనవరి 20వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందకరంగా వుంటుంది. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తి పరంగా కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా వుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు నెరవేరుతాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శాంతి నెలకొంటుంది. వృత్తి రీత్యా ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తిరీత్యా దూర ప్రదేశాలకు, ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. విదేశీ అవకాశాల కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. తారాబలం అనుకూలంగా వుంది వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారాలు కొత్త వెంచర్లు ప్రారంభించడానికి, నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన రోజు, తీర్ధ యాత్రా సందర్శన వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. విదేశాల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగంలో అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో నష్టం కలగవచ్చు. ఊహించని అశుభకరమైన సంఘటనలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో నిర్లక్ష్యం లేకుండా చూసుకోండి. చిన్నపాటి అజాగ్రత్త కూడా భారీ నష్టం కలిగించవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు మనస్థాపం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. లక్ష్యంపై నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారంలో సొంత నిర్ణయాలు పనికిరాదు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. సమయస్ఫూర్తితో క్లిష్టమైన సమస్యలు సునాయాసంగా పరిష్కరిస్తారు. శత్రువుల కదలికలు జాగ్రత్తగా గమనింస్తూ ఉండండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యం కోల్పోవద్దు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన ఉత్తమ ఫలితాలనిస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు కొంత కఠినంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు ఆలస్యమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు దక్కడం కష్టమవుతుంది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మోసపూరిత పథకాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంలో అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు రాకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. బుద్ధిబలంతో చేసే పనుల్లో సత్వర విజయం లభిస్తుంది. ఒక సంఘటన మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచనలు ఉన్నాయి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు అవసరం. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. డబ్బుకు లోటుండదు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన విశేష ఫలితాన్నిస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారిని ఈ రోజు అదృష్టం వరిస్తుంది. మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని బలోపేతం చేసే అనేక సంఘటనలు ఈ రోజు జరుగుతాయి. కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరమైన రోజు. కుటుంబ సభ్యులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో తోటివారి సహాయం లభిస్తుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ పరుస్తుంది. వ్యాపారంలో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమన్వయం పాటించాలి. జీవిత భాగస్వామితో చిన్న చిన్న అభిప్రాయభేదాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలూ అన్నీ ఫలిస్తాయి. పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేస్తారు. మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యం ఈ రోజు అద్బుతాలు చేస్తుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్పటిమకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఊహించని విధంగా ఈ రోజు ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. సంతానానికి సంబంధించిన శుభవార్తను వింటారు. వృత్తి పరంగా కూడా ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. బంధు మిత్రులతో కలిసి శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. విదేశాలలో కెరీర్ కోసం ప్రయత్నించే వారు శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.