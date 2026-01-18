ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో పాటు సమస్యలు- కీర్తి ప్రతిష్ఠలకు భంగం వాటిల్లే అవకాశం!

2026 ​​జనవరి 18వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 18, 2026 at 12:31 AM IST

Horoscope Today January 18th 2026 : 2026 జనవరి 18వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో కాలానుగుణంగా వ్యవహరిస్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన సమయం. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమత్ ఆరాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి కావడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో శ్రేయోభిలాషుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ వేడుకల్లో బంధుమిత్రులతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. పదోన్నతులకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. కుటుంబంలో ఆనందకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. కీరి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలమైన వాతావరణం ఉత్సాహాన్నిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. సమష్టి నిర్ణయాలతో ముందుకెళ్లడం మంచిది. ఒక శుభవార్త మీ ఇంటి వాతావరణాన్ని అహ్లాదభరితం చేస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగి లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. దూరప్రాంతాలకు చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో పాటు సమస్యలు కూడా పెరుగుతాయి. పనులు వాయిదా వేస్తే నష్టపోతారు. వ్యాపారంలో ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికపరమైన ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలకు భంగం వాటిల్లే పనులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టేందుకు ఈ రోజు మంచి రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. చిన్ననాటి మిత్రులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. నూతన ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు, గౌరవం పెరుగుతాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అన్నివిధాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. అవసరానికి సహాయం చేసే వారుంటారు. ప్రారంభించిన పనులన్నీ చక చక పూర్తి చేసి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలుంటాయి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఇతరులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. తోటివారి సహకారంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అధికారుల ఆగ్రహానికి గురి కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ వాతావరణం కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. కుటుంబంతో తీర్ధయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని సవల్లి ఉండవచ్చు. ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే అన్ని సర్దుకుంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉన్నందున జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. సామాజికంగా, ఆర్థిక పరంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు ఆర్థిక పరంగా, వృత్తిపరంగా, మీకు లాభాలు, పదోన్నతులు లభిస్తాయి. సమాజంలో మీ ప్రతిష్ఠ పెరుగుతుంది. వైవాహిక జీవితంలో మాధుర్యం నెలకొంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు వెల్లి విరుస్తాయి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

