ఆ రాశివారికి నేడు కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు- సూర్య ఆరాధన మేలు!

2026 ​​జనవరి 17వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 17, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today January 16th 2026 : 2026 జనవరి 17వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయ మార్గాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. గొప్ప సంతోషం కలిగించే శుభవార్తలు వింటారు. సన్నిహితుల నుంచి అనుకోని విధంగా ఆర్థిక లబ్ది అందడం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో, బంధువులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలం, ఉత్సాహంతో పనిచేస్తే విజయం సునాయాసంగా సిద్ధిస్తుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు ఆశించిన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థిక సంబంధమైన లబ్ధి ఉంటుంది. కీర్తి పెరుగుతుంది. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారుల మెప్పు పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనులు ఆనందోత్సాహాలతో పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందప్రదమైన సమయం గడుపుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు, ఒత్తిళ్లు చుట్టుముడతాయి. నిర్ణయాల్లో స్థిరత్వం ఉండేలా చూసుకోండి. లక్ష్య సాధనలో విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిళ్లు దరిచేరకుండా జాగ్రత్త వహించండి. చేపట్టిన పనులు మధ్యలో వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే ఉత్తమ ఫలితాలు పొందవచ్చు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్వీయ నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తితో వ్యాపారంలో లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. అన్ని వైపుల నుంచి ప్రశంసలు, ఆర్థిక లాభాలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందడుగు వేస్తారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు మధ్యలో ఆగిపోవడం విచారం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారు ఈ రోజు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. తారాబలం వ్యతిరేకంగా ఉన్నందున అకారణ కలహాలు, అనవసర వివాదాలు ఉండవచ్చు. సహనంగా వుండటం నేర్చుకోండి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. దైవానుగ్రహంతో అన్ని రంగాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఆర్థిక లాభం చేకూరుతుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. వృత్తిలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని పొందుతారు. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు చెయ్యడానికి సరైన రోజు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. వ్యాపారపరంగా గొప్ప అభివృద్ధి గోచరిస్తోంది. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారపరంగా చాలా అద్బుతమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం వుంది. ఇతరులు అసూయపడేలా ఎదుగుతారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

