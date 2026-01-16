ETV Bharat / spiritual

2026 ​​జనవరి 16వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 16, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today January 16th 2026 : 2026 జనవరి 16వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు పడతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేయడం మంచిది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అస్సైన్మెంట్లు వాయిదా వేయడం మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాలు అనుభవజ్ఞుల సలహాలు అవసరపడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వ్యాపారపరంగా, ఉద్యోగపరంగా చాలా అదృష్టమైన రోజు. స్నేహితుల నుంచి సహోద్యోగులు నుంచి సంపూర్ణ సహకారాలు అందుతాయి. మీ ప్రతిభకు, సమర్ధతకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. పలు మార్గాల నుంచి డబ్బు రాక పెరుగుతుంది. సన్నహితుల నుంచి కానుకలు అందుకుంటారు. ప్రియమైనవారిని కలుసుకుని సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేనందున ప్రతి పనిలోను జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఉద్యోగంలో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. కుటుంబ వాతావరణం ఉద్రిక్తతలతో నిండి ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు మానసిక ఒత్తిడికి గురిచేస్తాయి. మీ తల్లిగారి అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సోదరులతో, రక్త సంబంధీకులతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక తీర్థయాత్రకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక సంబంధమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి, కొత్త పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ జీవితం కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కీలక పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఉన్నతాధికారులు మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు పెరగడంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. విదేశీయానంకు సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం, గురుబలం అనుకూలతతో పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా విశేషమైన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో మంగళకరమైన శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహాల అనుకూలత తక్కువగా ఉన్నందున చేపట్టిన పనుల్లో ప్రయత్న బలం పెంచాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం తగదు. వ్యాపారంలో ఆర్థిక నష్టం ఉండవచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన వ్యయం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ధార్మిక , సామాజిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన రోజు. వృత్తిపరంగా చేసే ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థికంగా లబ్ది పొందుతారు. సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వృత్తి పరంగా ఒక అనుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. అవివాహితులకు కళ్యాణ యోగం ఉంటుంది. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగా వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోడానికి ప్రయత్నించండి. సానుకూల దృక్పథంతో చేసే పనులలో విజయం చేకూరుతుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

