ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి నేడు జలగండం- సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి అభిషేకం జరిపిస్తే మేలు!

2026 ​​జనవరి 15వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 15, 2026 at 5:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today January 15th 2026 : 2026 జనవరి 15వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉంటుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వ్యాపారులు మునుపెన్నడూ చూడని లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. విదేశీయానం సూచన ఉంది. ఇతరులు అసూయ పడేలా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. అంది వచ్చిన అవకాశాలు సద్వినియోగం చేసుకుంటే అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. కొందరు వ్యక్తులు కావాలని మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టి ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు. అందుకే వాయిదా వేయండి. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) :మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. గ్రహబలం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఆర్థికంగా గొప్ప యోగం ఉంటుంది. అనేక మార్గాల నుంచి ధనప్రవాహం ఉంటుంది. నూతన ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతం అవుతాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులతో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ స్థిరత్వంపై దృష్టి సారించాలి. వ్యాపారంలో వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. కొత్త ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. మాతృ వర్గంతో కలహాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. జలగండం సూచన ఉంది కాబట్టి జలాశయాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సుబ్రహ్మణ్యస్వామికి అభిషేకం జరిపిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని వ్యతిరేక పరిస్థితులు చోటు చేసుకోవచ్చు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మీ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసే పనులేవి చేపట్టకండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. ఆర్థికంగా గడ్డు సమయం. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సందిగ్దత నెలకొంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారులు మీ పనితీరు పట్ల అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. ఆర్థిక సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మీ మొండి వైఖరి మీతోబాటు మిగతా వారినీ కష్టాల పాలు చేస్తుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్య సంబంధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆదాయం పెరగడం సంతృప్తినిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అసూయపరులతో జాగ్రత్తగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనేక సవాళ్లు ఉండవచ్చు. అధికారులతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. వ్యాపారులకు ఒక వ్యవహారంలో ఆర్థిక నష్టం సంభవించవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. పెద్దల మాటలు గౌరవించడం మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ అనుకూలంగా సాగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో విజయ పరంపర కొనసాగుతుంది. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాల్లో ఆర్థిక ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు. స్నేహితులద్వారా ఆదాయ మార్గాలు విస్తరిస్తాయి. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభాన్నిస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున తలపెట్టిన పనులన్నీ స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే సులభంగా పూర్తవుతాయి. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. వ్యాపారులకు, వృత్తినిపుణులకు ఒక పెద్ద శుభవార్త ఎదురుచూస్తోంది. పొత్తులు, భాగస్వామ్యాలు అదృష్టకరంగా పరిణమిస్తాయి. సమిష్టి కృషితో ఒక పెద్ద విజయం సాధిస్తారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. రోజువారీ పనుల నుంచి కొంత విశ్రాంతి తీసుకుని వినోదంగా గడుపుతారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికంగా సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. డబ్బుకు లోటుండదు. గృహంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.