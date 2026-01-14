ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి నేడు ఊహించని సమస్యలు- ఆర్థికంగానూ కష్ట సమయం!

2026 ​​జనవరి 14వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
Published : January 14, 2026 at 12:01 AM IST

Horoscope Today January 14th 2026 : 2026 జనవరి 14వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత ప్రతికూలత ఉన్నప్పటికీ మీ పట్టుదలే మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. గొప్పవారితో సత్సంబంధాలు ఏర్పడుతాయి. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆర్ధిక పరిస్థితి ఫర్వాలేదనిపిస్తుంది. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మంచి సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధి కోసం మీరు చేసే కృషి ఫలిస్తుంది. మీ ప్రతిభకు అధికారుల నుంచి గుర్తింపు, ప్రశంసలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు పెరగటం ఆనందం కలిగిస్తుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. దూరదేశాల నుంచి శుభవార్త వింటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి.శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ అద్బుతమైన పనితీరుతో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారపరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలలో ఆటంకాలు ఎదురవచ్చు. బంధువులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గొప్ప సంకల్ప బలంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనులు చురుగ్గా పూర్తి చేస్తారు. సహచరుల సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఆదరాభినాలు పొందుతారు. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ధర్మసిద్ధి ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు విస్తరించుకోడానికి అనువైన సమయం. విదేశీయానానికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. వృత్తి పరంగా ఒత్తిడికి గురి కాకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేము చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. బంధు మిత్రులతో శుభ కార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా మేలైన సమయం. కుటుంబలో చిన్న చిన్న కలహాలు ఉండవచ్చు. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు చేటు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్య సంబంధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రశాంతంగా గడిచిపోతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు అద్భుతమైన ఫలితాలనిస్తాయి. మనఃసౌఖ్యం కలదు. అనుకున్న పనులు సమయానికి పూర్తి కావడంతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. స్నేహితుల నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు ఆనంద దాయకంగా ఉంటాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మాటలను నియంత్రణలో పెట్టుకోలేని మీ అశక్తత కారణంగా అనేక సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారు. కోపావేశాలు, భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు ఉత్పన్నం కాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. మానసిక సోఖ్యం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లభిస్తుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రద్ధ పెంచాలి. ఆర్థిక పరమైన లావాదేవీలు జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్నివిధాలా అనుకూలమైన సమయం. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతత పెరుగుతుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. కొత్త కార్యక్రమాలు మొదలు పెట్టడానికి శుభ సమయం. బంధుమిత్రులల్తో ఉల్లాసంగా గడుపుతారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణం మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఊహించని సమస్యలు ఉండవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలగాలి. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. శత్రుభయం పొంచి ఉంది. ఆర్థికంగా కష్ట సమయం. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. శని శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

