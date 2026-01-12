ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి నేడు వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2026 ​​జనవరి 12వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : January 12, 2026 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today January 12th 2026 : 2026 జనవరి 12వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో బాగా కలిసి వస్తుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. బంధుమిత్రుల వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ముఖ్య వ్యవహారాల్లో మనోధైర్యం ప్రధానం. బుద్ధిబలంతో కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శత్రుభయం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో శత్రుజయం కలుగుతుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సానుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొన్ని సవాళ్లు ఉండవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపారులు ముందుచూపుతో లాభాలు గడిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు చేతికి అందుతుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. పలు మార్గాల్లో ఆదాయం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన పనులు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఒక సంఘటన సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయానుకూల నిర్ణయాలతో మేలు జరుగుతుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. వ్యాపారంలోకి డబ్బురాక పెరుగుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు కీర్తినిస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెంచుకోడానికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. లక్ష్య సాధన కోసం నిరంతర సాధన చేయాల్సి ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

కుంభం (Aquarius) :కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. క్లిష్ట సమయాల్లో బుద్ధిబలం విశేషంగా పనిచేస్తుంది. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కనకధారా స్తోత్ర పఠనం శుభాన్నిస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో ఆందోళనకర పరిస్థితులు ఉంటాయి. అనవసర వ్యవహారాలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. కుటుంబ కలహాల విషయంలో సహనంతో ప్రయత్నిస్తే పరిస్థితులు క్రమంగా చక్కబడతాయి. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

