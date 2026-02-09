ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్​- సూర్య ఆరాధన మేలు!

2026 ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 9, 2026 at 12:02 AM IST

Horoscope Today February 9th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 9వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనప్పటికి పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి ప్రశంసలు లభిస్తాయి. మీ సత్ప్రవర్తనతో సామాజిక సంబంధాలు బలపడతాయి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో స్థిరమైన బుద్ధితో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో ముందుచూపు అవసరం. కోపాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆందోళనకరమైన పరిస్థితుల నుంచి బయటపడతారు. ఆర్థిక యోగం శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసౌఖ్యాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గానే ఉన్నప్పటికీ వృథా ఖర్చులు పెరగడం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ అవసరాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం మంచిది. వివాదాలు, కలహాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో స్పష్టత అవసరం. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక నియంత్రణ అవసరం. వ్యాపారంలో కూడా ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తపూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. మానసిక ప్రశాంతత కోల్పోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్వయంకృషితో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. నూతన ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు సూచితం. డబ్బు పొదుపుగా వాడాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అధికారుల మన్నన పొందుతారు. పదోన్నతులు పొందుతారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. సొంత ఇంటి నిర్మాణ పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. సామాజికంగా గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. సమాజంలో పేరొందిన వ్యక్తులతో పరిచయాలు మున్ముందు ఉపయోగ పడతాయి. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. డబ్బు, ఆర్ధిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. అనుకోని ధనలాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపార విస్తరణ కోసం నిధులు ఏర్పాటు చేయడానికి మంచి సమయం. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అధికార యోగం ఉంటుంది. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధి స్పష్టంగా గోచరిస్తోంది. మీ ప్రతిభకు, పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శుభ ఫలితాలు సాధిస్తారు. స్థిరాస్తి రంగంలో పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా సిరి సంపదలు, వ్యక్తిగతంగా సుఖ సంతోషాలు లభిస్తాయి. వ్యాపారంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలాలను, లాభాలను అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. ప్రియమైనవారితో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా శ్రమకు తగిన ఫలితం లభిస్తుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం నెలకొల్పడం కష్టతరం అవుతుంది. ఓర్పు, క్షమాగుణంతో బంధాలు బలపడతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. సంతానం అనారోగ్య సమస్యలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. దుర్గాదేవి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా అదృష్టయోగం కొనసాగుతోంది. ఇంటా బయట మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

ETV Bharat Logo

