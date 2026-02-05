ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్​- శివారాధన శ్రేయస్కరం!

2026 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope
Horoscope (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 5, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today February 5th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు అభివృద్ధిపథంలో పయనిస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ పెరిగే ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అపార్థాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో నష్టం రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంతో మెలగాలి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అంత అనుకూలంగా లేదు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. బంధుమిత్రుల ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. ఎవరితోనూ వివాదాలకు దిగవద్దు. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. ఒత్తిడి దరి చేరకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. బంధువుల నుంచి అందిన ఒక శుభవార్త ఆనందం కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన మంచి కాలం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, కర్తవ్యాలు అన్ని నెరవేరుతాయి. ఉద్యోగంలో బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో, ప్రియమైనవారితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. మీ కోపం, పరుష పదాల కారణంగా కుటుంబ సంబంధాలు దెబ్బతింటాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ రోజు మౌనం పాటించండి. వ్యాపారంలోనూ ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఎవరితోనూ ఘర్షణ పడకండి. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీకు అనుకూలమైన నిర్ణయాలు వెలువడుతాయి. పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో లాభాలు క్రమంగా పెరుగుతాయి. సామాజికంగా మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. అందరినీ కలుపుకుని పోవడం వలన లక్ష్యాలను సునాయాసంగా చేరుకుంటారు. స్థిరాస్తి కొనుగోలుకు అనువైన సమయం. ఆరోగ్యం మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శారీరక శ్రమ పెరుగుతుంది. కొన్ని వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోబలం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో వినయంగా నడుచుకోవాలి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు సాధించాలంటే బాగా కష్టపడాలి. వృథా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. డబ్బు మంచినీళ్లలా ఖర్చవుతుంది. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. కీలక నిర్ణయాలు అనుభవంతో తీసుకోవాలి. గిట్టనివారు మీ అభిప్రాయాలను ప్రభావితం చేయవచ్చు కాబట్టి సొంత నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఘర్షణలు ఏర్పడకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన పదోన్నతులు పొందుతారు. గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో శుభవార్తలు వింటారు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని లక్ష్మీదేవి విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGU
DAILY HOROSCOPE IN TELUGU
HOROSCOPE DAILY IN TELUGU
TODAY RASI PHALALU
HOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.