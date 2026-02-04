ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి అనారోగ్య సమస్యలు- అధిక ఖర్చులు- గణపతి ఆరాధన శుభకరం!

2026 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 4, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today February 4th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 4వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి యోగం బలంగా ఉంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కొన్ని ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే ఆటంకాలు తొలగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేసే పనులు కీర్తిని, గౌరవాన్ని అందిస్తాయి. ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతమైన రోజు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు భరోసా కలిగించే గొప్ప శుభవార్త వింటారు. అవసరానికి సరిపడా ధనం అందుబాటులో ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. ఆర్థికంగా పొదుపు అవసరం. పిత్రార్జిత ఆస్తి ని పొందుతారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విజయ గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. పని ప్రదేశంలో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ఆర్థికంగా ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు పడతారు. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ప్రారంభించిన ప్రతీ పని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు, గౌరవం పొందే అవకాశం ఉంది. సామాజికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబ సంబంధాల విషయంలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహకారమైన వాతావరణం ఉంటుంది. అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. వ్యాపారంలో అనుభవంతో వ్యవహరిస్తే లాభాలు పెరుగుతాయి. శుభకార్యాల్లో బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. దృఢ సంకల్పంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సామాజికంగా మీ కీర్తి పెరుగుతుంది. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి చెందుతారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరించడం వల్ల సమస్యలు తొలగుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహా మేరకు నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. రుణసమస్యలు తగ్గుతాయి. కుటుంబ సమస్యలు పరిష్కారం కావడంతో మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నష్టభయం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉంటాయి. మనోబలం కోల్పోకుండా స్థైర్యంతో వ్యవహరించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వివేకవంతమైన నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పరుగుతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కొంత శ్రమ పెరిగినప్పటికీ ఆశించిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. కీలక వ్యవహారంలో ఓర్పు, నేర్పు అవసరం. ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఖర్చులు తెలివిగా నిర్వహించండి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. నూతన వాహనయోగం ఉంది. శివసహస్రనామాలు పారాయణ చేయడం వల్ల సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన గ్రహసంచారం అద్భుతమైన యోగాన్నిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఇంటా బయట మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగంలో గౌరవం, అధికార యోగం ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

