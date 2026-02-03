ఆ రాశివారికి ప్రమోషన్ వచ్చే ఛాన్స్- వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు!
2026 ఫిబ్రవరి 3వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : February 3, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో ప్రయోగాత్మక విధానాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. ఖర్చులపై నియంత్రణ అవసరం. చిన్నపాటి అనారోగ్యం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బలమైన విజయయోగం ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగులు పనిప్రదేశంలో గౌరవ మర్యాదలు పొందుతారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ఆర్థికంగా ఈ రోజు అత్యంత ఫలదాయకమైన రోజు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ బాధ్యతలు సక్రమంగా నిర్వహించడంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ప్రభుత్వ పనుల్లో విజయం మీదే! సన్నిహితుల మధ్య అపార్థాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆర్థిక సంబంధమైన లావాదేవీలు నిర్వహించే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహసంచారం ప్రతికూలంగా ఉన్నందున అన్ని విషయాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబ కలహాలు, ఘర్షణలతో మానసిక అశాంతికి గురవుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో వైరం ఏర్పడవచ్చు. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఓర్పు, సహనంతో కుటుంబ సంబంధాలు బలపడతాయి. ఖర్చులు నియంత్రించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మ విశ్వాసంతో వేసే ప్రతీ అడుగు విజయానికి చేరువ చేస్తుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో చంచలత్వం లేకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో తొందరపాటు లేకుండా నిదానంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్తభరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అదృష్టకాలం కొనసాగుతోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పని చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో అధికారం, గౌరవం లభిస్తాయి. న్యాయపరమైన వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ధనయోగం బలంగా ఉంది. ఆర్థికంగా ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపార విస్తరణకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో స్థిరత్వం కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ప్రయాణాలు ఆహ్లాదంగా సాగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం పఠించడం వలన ఐశ్వర్యం సిద్ధిస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రీలక్ష్మి యోగం ఉంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో వివాదాలకు తావు లేకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులు ఉన్నప్పటికీ తెలివిగా వ్యవహరిస్తే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పాటించడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయపరంపర కొనసాగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానం పొందుతారు. వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.