ఆ రాశి వారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో తీవ్రమైన ఒత్తిడి- అధికారులతో జాగ్రత్త!

2026 ఫిబ్రవరి 2వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : February 2, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించి ఈ రోజు శుభవార్తలు వింటారు. స్వయంకృషితో, పట్టుదలతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయాన్ని సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) :వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలున్నాయి. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిభారం పెరగడంతో ఒత్తిడికి గురవుతారు. సమయపాలన, ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే మంచిది. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే ఆర్థిక స్థిరత్వం ఉంటుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప ఘర్షణలు ఉండవచ్చు. సహనంతో వ్యవహరిస్తే ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఆటంకాలున్నప్పటికీ మనోబలంతో అధిగమిస్తారు. సమయస్ఫూర్తితో శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన సమయం. నూతన పెట్టుబడులు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. వ్యాపారంలో సమష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. సన్నిహితులతో వేడుకల్లో, ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఈ రోజు మీ జీవితంలో ముఖ్యమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తి పరంగా కీలక మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయి. చిత్తశుద్ధితో మీరు వేసే ప్రతి అడుగు లక్ష్యానికి చేరువ చేస్తుంది. ఉద్యోగులకు అధికారుల నుంచి సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు చేపడతారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. భూ, గృహ యోగాలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివారాధన ప్రశాంతతనిస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్పష్టమైన ఆలోచన విధానంతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక ప్రయోజనం ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో చిన్న చిన్న చికాకులున్నప్పటికీ ఓర్పుతో ప్రయత్నిస్తే సామరస్యత నెలకొంటుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. గణపతి ఆరాధన మనశ్శాంతిని, ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయట అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించి అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఉండవచ్చు. వ్యాపారులు నూతన ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి అనువైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కీలక పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు చేయడానికి ఈ రోజు అనువైన రోజు. ఉద్యోగులకు అధికారుల అండదండలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ చివరికి ఆశించిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సజావుగా పూర్తవుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సహకారం ఉంటుంది. వ్యాపారులకు లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాల విషయంలో భావోద్వేగాలు అదుపు చేసుకుంటే మంచిది. వృథా ఖర్చులు నియంత్రించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులు, సహోద్యోగుల తోడ్పాటుతో అనుకున్న లక్ష్యాలు సాధిస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో ఉండడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి క్రమంగా మెరుగు పడుతుంది. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. వ్యాపారులు ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ రాణిస్తారు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాన్ని అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు, సమర్థతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. విహారయాత్రలకు వెళ్లడం వలన మానసికోల్లాసం కలుగుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. కర్మసిద్ధి ఉంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. అన్ని రంగాల్లోనూ విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకుంటారు. ఆదాయం పెరుగుతుంది. విద్యార్థులకు ఈ రోజు శుభసూచకంగా ఉంది. పట్టుదలతో, ఏకాగ్రతతో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.