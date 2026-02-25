ఆ రాశివారు పట్టుదలతో పనిచేస్తే విజయం తథ్యం- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు!
2026 ఫిబ్రవరి 25వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
Published : February 25, 2026 at 12:01 AM IST
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే అన్ని పనుల్లో విజయం తప్పకుండా లభిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలప్రదం అవుతాయి. ముందుచూపుతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి, ధన లాభం చేకూరే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఒక సంఘటన మీకు మానసికంగా సంతోషంగా కలిగిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. వినోద కార్యకలాపాల కోసం అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీనివాసుని గోవింద నామాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎదురయ్యే సమస్యలు చాకచక్యంగా పరిష్కరిస్తారు. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ సమర్ధతకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. సమాజంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగానే ఉన్నప్పటికీ అనుకోని ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలాన్ని అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనులు పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో ఓర్పు, సహనంతో నడుచుకోవాలి. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన కార్యాలు నిర్విఘ్నంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ఆత్మవిశ్వాసం, దృఢ నిశ్చయం ఉన్నత స్థానానికి చేరుస్తుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో ధర్మమార్గంలో నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంది. ఆర్థికంగా సానుకూల పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారంలో ధనయోగాలున్నాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందోత్సాహాలతో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఈ రోజు వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. బంధుమిత్రులతో సత్సంబంధాలు పెంపొందించుకోవడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి, కార్యసిద్ధి ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తే విజయం సొంతమవుతుంది. ఉద్యోగంలో గుర్తింపు పెరుగుతుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ప్రేమాభిమానాలు వృద్ధి చెందుతాయి. లక్ష్మీకటాక్షంతో ఐశ్వర్యసిద్ధి ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సంతృప్తికరమైన పురోగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కొన్ని సంఘటనలు మనోవిచారం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు ఈ రోజు వాయిదా వేయడం మంచిది. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా పెద్ద ఇబ్బందులేమీ ఉండవు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం మంచిది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా స్వల్ప ఆటంకాలున్నప్పటికీ చివరికి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో క్రమశిక్షణ పాటిస్తే శ్రమ తగ్గుతుంది. ధనయోగం అనుకూలంగా ఉంది. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఆలస్యం కావచ్చు. సమయపాలన, క్రమశిక్షణ అవసరం. కొన్ని సందర్భాల్లో మాటకు కట్టుబడి ఉండాల్సి వస్తుంది. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. డబ్బు ఆలోచించి ఖర్చు చేయండి. శని ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.