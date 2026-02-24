ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారు షేర్ మార్కెట్​ పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉండడం మంచింది- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు!

2026 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (Source : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 24, 2026 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today February 24th 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 24వ తేదీ (మంగవవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదలతో కృషి చేస్తే లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో సునాయాసంగా విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. పని ప్రదేశంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. గృహంలో ఉత్సాహభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో బాధ్యతగా నడుచుకోవడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోకపోతే వివాదాలు, అపార్థాలు రావచ్చు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన ఙ్ఞానం ప్రశాంతతనిస్తుంది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్పష్టమైన నిర్ణయాలతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. మీ ఆదాయ వనరులు పెరగవచ్చు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ప్రారంభించిన పనులన్నీ విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగంలో అధికార యోగం ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారులతో చేసే చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహంతో ప్రతికూల పరిస్థితులు తొలగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కాలం అన్ని విధాలా సహకరిస్తోంది కాబట్టి అన్ని రంగాల్లో మేలైన ఫలితాలు రాబట్టడానికి సరైన సమయం. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉంటే మంచిది. సంతానంకు సంబంధించిన సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. కొన్ని సంఘటనలు బాధ కలిగించినా సహనం, ఓర్పుతో ఉంటే విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరడంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. వ్యాపారులు కీలక ప్రాజెక్టులు దక్కించుకుంటారు. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. వృత్తి పరంగా ప్రయోజనం పొందుతారు. మీ పేరు ప్రఖ్యాతులు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం, సంపద, సంతోషం, అదృష్టం ఇలా అన్నీ ఒకేసారి కలిసి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులు సహచరుల నుంచి సహకారం అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా అనుకూల ఫలితాలు రావడం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్యం మీ వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతుంది. కొన్ని సంఘటనలతో మానసికంగా విచారంగా ఉంటారు. బంధు మిత్రులతో వివాదాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో నిర్ణయం తీసుకునే శక్తి కొరవడుతుంది. ఖర్చులు అదుపు తప్పడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి క్షీణిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శని శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు రాకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఎవరితోనూ గొడవలు పెట్టుకోకుండా ఉంటే మంచిది. సంతానంకు సంబంధించిన సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. కొన్ని సంఘటనలు బాధ కలిగించినా సహనం, ఓర్పుతో ఉంటే విజయం మీ సొంతం అవుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శివ సహస్రనామాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తెలివిగా వ్యవహరిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి. బుద్ధిబలంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాలనిస్తాయి. శుభకార్యాల్లో స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేయవద్దు. దుర్గాస్తుతి పారాయణ శుభకరం.

