ఆ రాశివారు ఘర్షణలకు దూరంగా ఉండాలి- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు!

2026 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : February 23, 2026 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today February 23rd 2026 : 2026 ఫిబ్రవరి 23వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజంతా సుఖ శాంతి మయంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. ముందస్తు ప్రణాళికతో వ్యాపారంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి కటాక్షంతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రారంభించిన పనులు అత్యుత్సాహంతో ముగిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా అనుకూలత ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా ఈ రోజు అంత ఆశాజనకంగా ఉండదు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబ కలహాలు కుటుంబ వాతావరణాన్ని అనిశ్చితికి గురిచేస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలం, పెద్దల ఆశీర్వాద బలంతో ప్రారంభించిన అన్ని పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక అంశాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కాలం సహకరించడం లేదు. ఇంటా బయట ప్రతికూల పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగంలో శ్రమ, పనిఒత్తిడి పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో ఊహించని ధన నష్టాలు సంభవించవచ్చు. పరిస్థితులను ఓర్పుగా ఎదుర్కోవాలి. సహనం కోల్పోవద్దు. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనవసర భయాందోళనలు దరిచేరనీయవద్దు. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఆదిత్య హృదయ పారాయణ మనశ్శాంతినిస్తుంది.

.

సింహం (Leo) :సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో నూతన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో స్థిరమైన ప్రగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగంలో స్దానచలనం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) :కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఎంతో కాలం నుంచి ఎదురు చూస్తున్న ఒక పని ఈరోజు పూర్తవుతుంది. ఆర్థిక పరంగా భవిష్యత్ ప్రణాళికలు ఈ రోజు అమలుపరచవచ్చు. భూ, గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో అందరినీ కలుపుకుని ముందుకు పోవడం మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో దూకుడు తగ్గించాలి. బంధు మిత్రులతో కలిసి చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం అందుకుంటారు. మీ మాట తీరుతో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. వివాదాలు, సమస్యలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో వివేకంతో వ్యవహరించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభసమయం నడుస్తోంది. మీ మాటకు విలువ, గౌరవం పెరుగుతాయి. దైవబలం సదా రక్షిస్తోంది. కుటుంబ వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలకు సంబంధించిన చర్చలు జరుగుతాయి. శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. అనేక మార్గాల నుంచి ఆర్థిక లాభాలు పొందడానికి అవకాశం ఉంది.అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఉన్న సమస్యలు తొలగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కలహాలు రాకుండా చూసుకోండి. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు, అవరోధాలు ముందుకి వెళ్లకుండా ఆపుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం లోపిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలతో కలత చెందుతారు. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యల నుంచి బయట పడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కీలక నిర్ణయాలు తీసుకునేముందు పెద్దలను సంప్రదించడం మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు అవకాశం లేకుండా చూసుకోండి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రయోగాలకు దూరంగా ఉండడం మంచిది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శక్తినిస్తుంది.

