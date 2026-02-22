ఆ రాశివారికి ఈరోజు ప్రమాదం జరిగే అవకాశం!- ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే బెటర్!

ETV Bharat / spiritual

2026 ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
2026 ఫిబ్రవరి 22వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన పురోగతి ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంతో విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ప్రయత్నాలు, పనులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఒక శుభ పరిణామం మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. సంతానం గురించి శుభవార్త వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దృఢ నిశ్చయంతో, మనోబలంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. మీరు చేసే ప్రతీ పనిలో పరిపూర్ణత ఉండాలని భావిస్తారు. వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు గొప్ప శుభ యోగాలుంటాయి. మీరు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వ్యాపారంలో ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది, పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. ఉద్యోగంలో చిన్న చిన్న ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. మనోధైర్యంతో, సహనంగా వ్యవహరిస్తే అసాధ్యం కూడా సుసాధ్యం అవుతుంది. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఇది పరీక్షాకాలం. ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో కూడా నిలకడగా ఉండడం అవసరం. పనిఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. పనిప్రదేశంలో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త కొత్త ప్రయోగాలతో, నూతన విధానాలతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆకాశమే హద్దుగా సాగే మీ అభివృద్ధిలో సన్నిహితుల సహకారం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా మీ నైపుణ్యానికి తగిన గుర్తింపు పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో అపజయమన్నదే ఉండదు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. సమాజంలో మీ కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ప్రతిభకు తగిన అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక పరమైన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో సానుకూల పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారుల ప్రశంసలు ఉత్సాహాన్నిస్తాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. సామాజిక గౌరవం, పరపతి పెరుగుతాయి. ఖర్చులు నియంత్రించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. కాలం అనుకూలంగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయోచిత నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు, దైవబలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ప్రారంభించిన పనులల్లో చిన్న చిన్న ఆటంకాలున్నప్పటికీ పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. ఒక శుభవార్తతో మీ సంతోషం రెట్టింపు అవుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది.శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ప్రారంభించిన పనుల్లో కలుగుతున్న అపజయాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కొత్త ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాలవారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు పెరుగుతాయి, ఉద్యోగులు నూతన బాధ్యతలు చేపడతారు. అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో శుభప్రదమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో విచక్షణతో వ్యవహరించాలి. ముందుచూపుతో అధిక ఖర్చులు, ఆర్థిక నష్టాలు నివారించవచ్చు. ప్రయాణాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. తలపెట్టిన పనుల్లో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతి నిర్ణయం వివేకంతో ఆలోచించి తీసుకోవాలి. అధికారులతో సౌమ్యంగా మాట్లాడాలి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొనడం వల్ల బంధుమిత్రులతో సంబంధాలు దృఢపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య చిన్న చిన్న మనస్పర్థలు ఉన్నప్పటికీ ఓర్పు, సహనంతో ప్రయత్నిస్తే సర్దుకుంటాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

